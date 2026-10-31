Lễ ra quân nước rút tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Quang cảnh lễ ra quân.

Đợt ra quân nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đồng thời tập trung vận động, phát triển người tham gia trong những tháng cuối năm. Hai đơn vị đặt mục tiêu phát triển mới 200 người tham gia BHXH tự nguyện và 400 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Theo số liệu của BHXH tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có 8.248/17.795 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 46% kế hoạch. Để đạt mục tiêu 50%, toàn tỉnh cần phát triển thêm khoảng 600 người tham gia. Đối với BHYT, số người tham gia đạt 458.929/478.695 người, bằng 96% kế hoạch. Đây là những kết quả đặt ra yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhất là đối với nhóm người lao động tự do, người làm việc trong khu vực phi chính thức và những người đã từng tham gia nhưng dừng đóng.

Bà Vũ Thị Hoài Gương – Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ bà Vũ Thị Hoài Gương – Phó Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị, các đơn vị tập trung rà soát, xác định cụ thể nhóm đối tượng tiềm năng, địa bàn cần vận động và chỉ tiêu phải hoàn thành; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, sát với nhu cầu của từng nhóm người dân. Trong đó, chú trọng tư vấn trực tiếp về quyền lợi, mức đóng, phương thức đóng và chính sách hỗ trợ của nhà nước để người dân hiểu, chủ động tham gia.

BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp, phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn; thường xuyên cập nhật kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Công tác kiểm tra, đôn đốc cũng được chú trọng nhằm bảo đảm kết quả phát triển người tham gia thực chất, bền vững.

Các đơn vị thể hiện quyết tâm nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu.

Cán bộ, viên chức BHXH và nhân viên Bưu điện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn trực tiếp, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các địa bàn dân cư.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, viên chức BHXH và nhân viên Bưu điện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn trực tiếp, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các địa bàn dân cư, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu được giao.