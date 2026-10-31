Lễ ra mắt Công ty TNHH Halal Bắc Bình

Chủ tịch UBND xã Bắc Bình Nguyễn Thúc Phước Hải phát biểu tại lễ ra mắt

Đây là sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình xây dựng và phát triển hoạt động thương mại thực phẩm Halal (theo tiếng Ả Rập có nghĩa được phép hoặc hợp pháp theo luật của đạo Hồi), hướng đến hình thành chuỗi cung ứng gắn với tiềm năng và lợi thế của địa phương Bắc Bình.

ThS. Lư Văn Lĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Halal Bắc Bình giới thiệu dự án

Phát biểu tại lễ ra mắt, ThS. Lư Văn Lĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Halal Bắc Bình thông tin, trong những năm gần đây, ngành Halal ngày càng được quan tâm tại Việt Nam, không chỉ dưới góc độ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cộng đồng Hồi giáo mà còn mở ra những cơ hội phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, thương mại, dịch vụ và xuất khẩu.

​Đặc biệt, ngày 14/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030”.

​Đây là một định hướng quan trọng, tạo cơ sở để các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, khai thác tiềm năng, từng bước tham gia vào thị trường Halal trong nước và quốc tế.

​“Từ định hướng đó, cùng với kinh nghiệm thực tiễn của bản thân trong lĩnh vực Halal, tôi nhận thấy rằng xã Bắc Bình nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung có những tiềm năng để phát triển hoạt động thương mại và chuỗi cung ứng thực phẩm Halal, đặc biệt là các sản phẩm từ chăn nuôi”, ThS. Lư Văn Lĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Halal Bắc Bình nói.

Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam, các tổ chức chứng nhận Halal, các chuyên gia, nhà đầu tư, đối tác tham dự lễ ra mắt công ty

Theo định hướng phát triển Halal gắn với kinh tế - xã hội Bắc Bình giai đoạn 2026 - 2030, trong giai đoạn đầu, Công ty TNHH Halal Bắc Bình tập trung mua bán, phân phối các sản phẩm thực phẩm Halal như thịt bò, thịt cừu, thịt dê, thịt gà và các sản phẩm liên quan.

Thị trường mục tiêu trước mắt là các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh thực phẩm, đại lý và người tiêu dùng tại tỉnh Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác trên cả nước.

​Công ty hướng đến xây dựng mạng lưới cung ứng ổn định, bảo đảm chất lượng, nguồn gốc sản phẩm, các yêu cầu về an toàn thực phẩm và tính phù hợp Halal.

Sang giai đoạn 2, công ty sẽ hình thành cơ sở giết mổ Halal và phát triển chuỗi cung ứng. Đây là bước phát triển quan trọng nhằm chủ động hơn về nguồn cung, kiểm soát chất lượng sản phẩm và hình thành chuỗi liên kết từ chăn nuôi, giết mổ đến phân phối, tiêu thụ.

​Cơ sở giết mổ trong tương lai sẽ được định hướng đầu tư phù hợp với quy định pháp luật về thú y, an toàn thực phẩm, môi trường và các yêu cầu của tiêu chuẩn Halal có liên quan.

Tiến sĩ Mã Thành Thanh Hoàng, Chuyên gia Halal cấp cao, Giám đốc Halal Authority Việt Nam chia sẻ về thương mại Halal

Tham dự lễ ra mắt, Tiến sĩ Mã Thành Thanh Hoàng, chuyên gia Halal cấp cao, Giám đốc Halal Authority Việt Nam, đại diện chuyên gia và tổ chức Halal chia sẻ, trong hoạt động thương mại, Halal không đơn thuần là một nhãn hiệu trên bao bì, mà còn liên quan đến nguồn gốc sản phẩm, các yêu cầu áp dụng đối với sản phẩm và việc duy trì tính toàn vẹn Halal trong quá trình lưu thông hàng hóa. Bảo đảm lấy chất lượng làm nền tảng, lấy minh bạch làm nguyên tắc, lấy niềm tin làm giá trị và lấy hợp tác làm động lực phát triển. Với định hướng phù hợp, sự nỗ lực của doanh nghiệp và sự đồng hành của chính quyền địa phương cùng các đối tác, Halal Bắc Bình sẽ từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương và tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi thương mại Halal.​

Ở góc độ chính quyền, ông Nguyễn Thúc Phước Hải, Chủ tịch UBND xã Bắc Bình nhận định, Công ty TNHH Halal Bắc Bình đi vào hoạt độnggóp phần hình thành đầu ra ổn định hơn cho sản phẩm chăn nuôi, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Xã đang tiếp tục thu hút đầu tư tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc để giúp đẩy tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã thuận lợi hơn.