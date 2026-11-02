Lễ ra mắt Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP): Số hóa và kết nối nguồn lực văn hóa trên một nền tảng

Sự kiện góp phần kết nối thông tin văn hóa trên môi trường số, phục vụ người dân, du khách, cơ quan quản lý và doanh nghiệp; góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, quảng bá và khai thác hiệu quả các nguồn lực văn hóa Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu dự chương trình

Dự chương trình có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương.

Cùng dự có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn; lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; lãnh đạo các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Các đại biểu dự chương trình

Nhằm tạo lập một không gian thông tin văn hóa trực quan, Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) được triển khai tại địa chỉ cmap.vn, hướng tới việc số hóa và kết nối các nguồn lực văn hóa trên cùng một nền tảng.

Tại đây, người dân và du khách có thể dễ dàng tra cứu, khám phá chuỗi sự kiện, di sản, hệ thống bảo tàng cũng như các hoạt động văn hóa đặc sắc trải dài trên 34 tỉnh, thành phố.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại chương trình

Không chỉ dừng lại ở vai trò một công cụ tra cứu địa điểm, CMAP được định vị là kênh thông tin số hóa hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch toàn diện, cho phép cập nhật liên tục các sự kiện văn hóa nghệ thuật, các lễ hội truyền thống, các giải đấu thể thao quần chúng cũng như các hành trình du lịch di sản theo thời gian thực.

Việc tích hợp đa dạng các trường thông tin này giúp hình thành một hệ sinh thái dữ liệu văn hóa số vừa rộng mở, vừa chuyên sâu.

Đối với người dân và du khách, CMAP cung cấp thêm kênh tìm hiểu thông tin về di sản, sự kiện, hoạt động văn hóa và các điểm đến, qua đó hỗ trợ lựa chọn hành trình tham quan, trải nghiệm.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu thực hiện nghi thức công bố chính thức nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam

Những sản phẩm như tour đêm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay các hoạt động trải nghiệm gắn với làng nghề, ẩm thực và văn hóa địa phương có thể trở thành những nội dung thiết thực để công chúng tìm hiểu và tiếp cận khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ trên nền tảng.

Đồng thời, người dùng có thể chủ động định vị và tìm kiếm các sự kiện văn hóa, thể thao diễn ra ngay xung quanh tọa độ địa lý của mình, qua đó gia tăng sự gắn kết và nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa tinh thần.

Các đại biểu dự chương trình quét mã QR truy cập vào CMAP

Bên cạnh đó, việc nền tảng cung cấp các thông tin và chính sách ưu đãi sẽ giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận các gói dịch vụ tham quan, trải nghiệm hoặc các chương trình hỗ trợ thiết thực.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu tham quan, trải nghiệm không gian di sản tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Tính năng này giúp công chúng tối ưu hóa chi phí và chủ động lựa chọn các dịch vụ phù hợp, đồng thời tạo cầu nối hiệu quả để các đơn vị quảng bá sản phẩm, kích thích tiêu dùng và thu hút du khách đến với các giá trị văn hóa truyền thống.

Đối với các cơ quan quản lý, dữ liệu được tổ chức theo không gian và các thuộc tính liên quan có thể cung cấp thêm cơ sở tham khảo về phân bố, hiện trạng và tiềm năng của các nguồn lực văn hóa, phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách.

Hạ tầng dữ liệu số của CMAP hỗ trợ đắc lực cho công tác theo dõi mật độ sự kiện, đánh giá sức chứa du lịch, quản lý bảo tồn di sản và điều phối các nguồn lực phát triển ngành một cách khoa học, hiệu quả.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu trải nghiệm công nghệ được giới thiệu trong khuôn khổ chương trình

Với các địa phương, thiết chế văn hóa và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, nền tảng mở ra thêm kênh giới thiệu thông tin, sự kiện và hoạt động đến công chúng một cách chính thống, nhanh chóng.

Nền tảng cũng góp phần cung cấp thông tin chuẩn xác về phân bố và tiềm năng phát triển của các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, lựa chọn địa bàn và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các chuỗi sản phẩm, dịch vụ văn hóa sáng tạo.

Chương trình Nghệ thuật số "Tinh hoa đạo học" và Lễ ra mắt nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) đã mở ra giai đoạn vận hành chính thức và nâng cấp dài hạn cho nền tảng.

Chương trình nghệ thuật số "Tinh hoa đạo học"

Hướng tới mục tiêu chuẩn hóa và giàu tính ứng dụng, CMAP sẽ liên tục tiếp nhận đóng góp từ cộng đồng và giới chuyên môn để hoàn thiện tính năng, đồng thời đẩy mạnh kết nối liên thông với hệ thống định danh điện tử VNeID cùng các nền tảng số liên quan.

Sự kết nối liên thông này không chỉ giúp tối ưu hóa tiện ích tra cứu cá nhân hóa mà còn mở ra khả năng tích hợp dữ liệu đa ngành, phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số. Việc mở rộng kết nối dữ liệu sẽ bao quát toàn bộ các nhóm đối tượng: từ hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các thiết chế bảo tàng, thư viện, nhà hát, cho đến các không gian sáng tạo, cơ sở thể dục thể thao và các điểm đến du lịch trọng điểm trên cả nước.

Chương trình ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping hiện đại

Việc duy trì và phát triển CMAP gắn liền với cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các cơ quan quản lý và địa phương trong công tác chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu, đưa nền tảng trở thành công cụ tra cứu văn hóa hữu ích, tin cậy cho người dân và du khách.

Để CMAP phát huy hiệu quả, sự tham gia cung cấp, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa có ý nghĩa quan trọng.

Dữ liệu cần bảo đảm các yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống”: chính xác, có nguồn rõ ràng; được cập nhật thường xuyên, phản ánh kịp thời những thay đổi trong thực tiễn; đồng thời có khả năng kết nối và khai thác.

Âm nhạc truyền thống là một trong những điểm nhấn của chương trình

Đây cũng là cơ sở để CMAP từng bước hình thành nguồn dữ liệu thông tin văn hóa có tính hệ thống, hỗ trợ kết nối nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý và mở rộng khả năng tiếp cận các giá trị văn hóa Việt Nam trên môi trường số, đóng góp thực chất vào sự nghiệp phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.