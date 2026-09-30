Lệ Quyên xúc động nhận tin nóng khi đang ở nước ngoài

Lệ Quyên hiện có chuyến lưu diễn qua nhiều thành phố ở nước ngoài. Bên cạnh những khoảnh khắc trên sân khấu, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường và cập nhật tình hình công việc với người hâm mộ thông qua trang cá nhân.

Lệ Quyên đang có chuyến lưu diễn dài ngày tại nước ngoài.

Mới đây, giọng ca Giá như anh là em tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ một tin vui trong thời gian đang ở nước ngoài. Theo đó, đêm nhạc riêng của Lệ Quyên dự kiến diễn ra vào ngày 24/10 tại Singapore đã chính thức bán hết vé.

Đây là lần đầu tiên Lệ Quyên tổ chức một đêm nhạc riêng tại Singapore. Chính vì vậy, việc toàn bộ vé được khán giả đón nhận trước ngày diễn ra chương trình khiến nữ ca sĩ không khỏi bất ngờ và xúc động.

Trên trang cá nhân, Lệ Quyên viết: "24.10 mới hát ở Sing mà hết vé rồi. Trộm vía lần đầu mà đỉnh quá cả nhà mình ơi". Chia sẻ ngắn gọn nhưng cho thấy rõ niềm vui của nữ ca sĩ trước sự ủng hộ từ khán giả tại Singapore.

Lệ Quyên xúc động khi lần đầu tổ chức đêm nhạc tại Singapore nhưng đã bán sạch vé trước 1 tháng diễn ra.

Việc bán hết vé ngay trong lần đầu tổ chức đêm nhạc riêng tại quốc gia này cũng tiếp tục cho thấy sức hút của Lệ Quyên đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ thường xuyên thực hiện các chuyến lưu diễn tại nước ngoài, đặc biệt hướng đến khán giả kiều bào.

Với dòng nhạc trữ tình, bolero và những ca khúc mang màu sắc tình yêu, Lệ Quyên xây dựng được lượng khán giả trung thành. Không chỉ những chương trình trong nước, các đêm nhạc của cô tại nước ngoài cũng thường trở thành dịp để người Việt xa quê tìm lại không gian âm nhạc quen thuộc.

Đáng chú ý, chuyến lưu diễn hiện tại diễn ra trong thời điểm Lệ Quyên vẫn duy trì hoạt động âm nhạc khá sôi nổi. Nữ ca sĩ thời gian qua nhận được sự quan tâm khi phát hành ca khúc Giá như anh là em, một trong những sản phẩm được cô đầu tư và chú trọng trong giai đoạn gần đây.

Thay vì chỉ tập trung vào những sân khấu trong nước, Lệ Quyên tiếp tục mở rộng hoạt động biểu diễn đến nhiều thị trường có cộng đồng người Việt sinh sống. Việc đêm nhạc đầu tiên tại Singapore nhanh chóng bán hết vé là tín hiệu đáng chú ý đối với nữ ca sĩ, đồng thời cho thấy nhu cầu thưởng thức các chương trình âm nhạc của nghệ sĩ Việt trong cộng đồng kiều bào vẫn khá lớn.

Lệ Quyên là giọng ca rất hút khán giả trên các sân khấu âm nhạc nghiêng về hát live.

Ở tuổi nghề nhiều năm, Lệ Quyên không còn là cái tên xa lạ với khán giả yêu nhạc Việt. Tuy nhiên, mỗi thị trường mới vẫn mang đến cho nữ ca sĩ những cảm xúc riêng. Với Singapore, việc lần đầu đứng trên sân khấu của một đêm nhạc mang tên mình và nhận được sự ủng hộ từ khán giả trước giờ biểu diễn dường như là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật của cô.