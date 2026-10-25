Lệ Quyên đã có hạnh phúc trọn vẹn khi chọn rời xa Lâm Bảo Châu

Sau hơn 2 tháng phát hành, MV Giá như anh là em của Lệ Quyên vẫn duy trì sức hút đáng chú ý khi vượt mốc 13 triệu lượt xem. Không chỉ tạo hiệu ứng trên YouTube, ca khúc còn lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok, cho thấy nữ ca sĩ đang tìm được cách tiếp cận khán giả mới mà không cần từ bỏ dòng nhạc đã làm nên tên tuổi.

Trước đó, Giá như anh là em ghi nhận hàng tỷ lượt xem trên TikTok, xuất hiện trong nhiều video cover, clip sử dụng âm thanh và các bản remix do người dùng chia sẻ. Trong bối cảnh xu hướng âm nhạc trên nền tảng này thay đổi liên tục, hiệu ứng của ca khúc là tín hiệu đáng chú ý đối với một nghệ sĩ vốn gắn liền với dòng nhạc trữ tình và ballad như Lệ Quyên.

MV Giá như anh là em của Lệ Quyên duy trì mức tăng trưởng số liệu ổn định.

Điều đáng nói, nữ ca sĩ không lựa chọn cách làm mới mình bằng việc chạy theo những công thức đang thịnh hành của thị trường nhạc trẻ. Giá như anh là em vẫn mang màu sắc quen thuộc với giai điệu buồn, ca từ tự sự và giọng hát giàu cảm xúc. Tuy nhiên, cách thể hiện cho thấy sự tiết chế rõ rệt, khi Lệ Quyên dành nhiều không gian cho những khoảng lặng, cách nhả chữ và cảm xúc thay vì liên tục đẩy bài hát lên những đoạn cao trào để phô diễn kỹ thuật.

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong cách nữ ca sĩ tiếp cận công chúng. Lệ Quyên không nhất thiết phải trở thành một nghệ sĩ trẻ để thu hút khán giả trẻ. Thay vào đó, cô giữ lại những yếu tố cốt lõi làm nên bản sắc, đồng thời tìm cách truyền tải chúng bằng một sản phẩm có khả năng tạo kết nối rộng hơn.

Lệ Quyên có màn trở lại âm nhạc vô cùng thành công sau nhiều năm.

Trong một số sản phẩm trước đây như Tình chết trong hững hờ hay Tình chỉ đẹp khi vừa bắt đầu, sự xuất hiện của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu từng thu hút sự quan tâm từ công chúng. Mối quan hệ tình cảm của cả hai ít nhiều trở thành một phần trong cách khán giả tiếp nhận những sản phẩm này.

Với Giá như anh là em, công thức ấy có sự thay đổi. Lâm Bảo Châu không trực tiếp xuất hiện trước máy quay mà đảm nhận vai trò biên kịch và phó đạo diễn. Theo chia sẻ của Lệ Quyên, anh cũng là người động viên, thuyết phục cô thực hiện MV sau khi nghe ca khúc.

Sự chuyển đổi này tạo nên một điểm nhấn trong cách xây dựng sản phẩm. Thay vì tiếp tục xuất hiện bên cạnh bạn gái trên màn ảnh, Lâm Bảo Châu lựa chọn đứng phía sau, góp phần định hình câu chuyện được kể trong MV. Đây là sự dịch chuyển từ vai trò một nhân vật trực tiếp tham gia câu chuyện sang người cùng xây dựng thế giới hình ảnh cho sản phẩm.

Quyết định rời xa Lâm Bảo Châu trên màn ảnh, để mỗi người phát huy thế mạnh riêng lại tạo nên kết quả ấn tượng.

Trong khi đó, Lệ Quyên cũng không còn là nhân vật duy nhất dẫn dắt toàn bộ diễn biến. MV được mở rộng với nhiều tuyến nhân vật và lớp hình ảnh, tạo cảm giác gần với một câu chuyện điện ảnh hơn là sản phẩm chủ yếu xoay quanh hình ảnh nữ ca sĩ.

Sự góp mặt của Khánh Thi và Phan Hiển với màn nhảy đôi giàu cảm xúc trở thành một trong những điểm nhấn. Ca sĩ Minh Quân cũng tham gia, góp phần mở rộng diễn biến và tăng sự kết nối giữa các nhân vật.

Cách tiếp cận này giúp Giá như anh là em có thêm không gian để kể một câu chuyện tình cảm độc lập, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào đời tư của người thể hiện. Sức hút của sản phẩm vì thế không chỉ đến từ việc Lệ Quyên xuất hiện cùng bạn trai, mà còn nằm ở cách các nhân vật và tình tiết được kết nối để tạo nên trải nghiệm cảm xúc cho người xem.

Khánh Thi và Phan Hiển tái hiện câu chuyện trong MV của Lệ Quyên.

Tất nhiên, thành tích hơn 13 triệu lượt xem chưa đủ để khẳng định Lệ Quyên đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới trong sự nghiệp. Nữ ca sĩ vẫn trung thành với ballad, nhạc tình và chất giọng đặc trưng đã được định hình qua nhiều năm hoạt động. Hiệu ứng của một sản phẩm riêng lẻ cũng chưa thể đại diện cho sự thay đổi lâu dài trong khả năng tiếp cận công chúng.

Tuy nhiên, những tín hiệu từ Giá như anh là em cho thấy một hướng đi đáng chú ý. Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ phải liên tục tìm kiếm âm thanh mới, hình ảnh mới và chiến lược phát hành phù hợp với mạng xã hội, Lệ Quyên lựa chọn cách tiếp cận khác: giữ vững bản sắc âm nhạc nhưng thay đổi cách kể chuyện và xây dựng sản phẩm.

Trọng tâm không còn chỉ là hình ảnh Lệ Quyên xuất hiện trong một MV, mà là cách cô trở thành một phần của câu chuyện lớn hơn, nơi âm nhạc, diễn xuất và các tuyến nhân vật cùng tạo nên sức hấp dẫn.

Sau nhiều năm hoạt động, bài toán của Lệ Quyên không còn nằm ở việc chứng minh khả năng ca hát, mà là làm thế nào để tiếp tục tạo ra cảm giác mới mẻ khi phong cách đã định hình rõ nét. Giá như anh là em chưa đủ để đưa ra câu trả lời trọn vẹn, nhưng ít nhất cho thấy nữ ca sĩ vẫn có thể mở rộng sức hút mà không cần chạy theo xu hướng một cách khiên cưỡng.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã tìm ra được hướng đi phù hợp trong sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ.

Thay vì cố gắng trở thành một phiên bản khác của chính mình, Lệ Quyên đang tìm cách khiến khán giả mới chủ động bước vào thế giới âm nhạc vốn đã mang dấu ấn riêng của cô. Và đó có thể là hướng đi phù hợp giúp Lệ Quyên có được hạnh phúc trọn vẹn trong hành trình âm nhạc vốn đã rất rực rỡ của mình.