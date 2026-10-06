Lệ Quyên công khai dành tình cảm cho nam ca sĩ 26 tuổi

Sau thời gian không xuất hiện quá dày đặc trên thị trường âm nhạc, Lệ Quyên từng bước tạo dấu ấn trở lại với Giá như anh là em. Ca khúc nhanh chóng được khán giả đón nhận, đồng thời tạo hiệu ứng đáng kể trên mạng xã hội. Hiện sản phẩm đã tiến gần cột mốc 10 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành một trong những ca khúc đáng chú ý của nữ ca sĩ trong những năm gần đây.

Lệ Quyên trở lại với ca khúc Giá như anh là em đạt được thành công lớn.

Tuy nhiên, câu chuyện phía sau ca khúc lại tiếp tục được nhắc đến theo một cách khác khi Lệ Quyên chia sẻ đoạn video nam ca sĩ trẻ Thành Đạt cover Giá như anh là em trên trang cá nhân.

Không chỉ đơn thuần đăng tải lại màn trình diễn của đàn em, Lệ Quyên còn dành những lời thể hiện sự yêu mến đặc biệt dành cho Thành Đạt. Đằng sau sự tương tác này là một mối liên hệ khá thú vị giữa hai nghệ sĩ.

Trước đó, Thành Đạt từng đồng ý để Lệ Quyên thể hiện lại ca khúc Ngày mai người ta lấy chồng. Vì vậy, khi Thành Đạt ngỏ ý muốn cover Giá như anh là em, nữ ca sĩ lập tức đồng ý.

Lệ Quyên công khai tình cảm yêu mến dành cho nam ca sĩ trẻ Thành Đạt.

Cách hai nghệ sĩ hỗ trợ qua lại khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn một màn cover thông thường. Nếu Thành Đạt từng mở cánh cửa để một đàn chị có thêm lựa chọn trong âm nhạc, Lệ Quyên cũng sẵn sàng tạo điều kiện để đàn em thể hiện màu sắc riêng với ca khúc của mình.

Đáng chú ý, cách Lệ Quyên thể hiện sự ủng hộ dành cho Thành Đạt không mang cảm giác của một màn quảng bá được sắp đặt. Nữ ca sĩ chủ động chia sẻ phần trình diễn của đàn em, qua đó cho thấy sự cởi mở trong mối quan hệ giữa những nghệ sĩ ở các thế hệ khác nhau.

Trong thị trường âm nhạc vốn có sự cạnh tranh về lượt nghe, lượt xem và sức hút tên tuổi, việc một nghệ sĩ đã có vị trí vững chắc công khai ủng hộ đàn em cũng tạo nên một hình ảnh khá đẹp. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi Lệ Quyên không chỉ đơn thuần dành lời khen mà còn có sự tương tác thực tế với sản phẩm của nghệ sĩ trẻ.

Trước đó, Lệ Quyên cũng từng cover lại ca khúc Ngày mai người ta lấy chồng của Thành Đạt.

Ở chiều ngược lại, thành công của Giá như anh là em cũng cho thấy hướng đi mới của Lệ Quyên đang phát huy hiệu quả. Ca khúc gần chạm mốc 10 triệu lượt xem trên YouTube, đồng thời có độ lan tỏa nhất định trên mạng xã hội.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở phần hình ảnh của sản phẩm. Giá như anh là em đánh dấu thời điểm Lâm Bảo Châu không còn xuất hiện trong vai trò nam chính bên cạnh Lệ Quyên như những sản phẩm trước. Thay vào đó, anh lùi về phía sau, đảm nhận những công việc hậu trường để đồng hành cùng nữ ca sĩ.

Quyết định này phần nào giúp sản phẩm tránh lặp lại công thức quen thuộc của cặp đôi Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu. Khi không đặt chuyện tình cảm của hai người làm trung tâm hình ảnh, sự chú ý của khán giả được chuyển nhiều hơn sang âm nhạc, câu chuyện và cách xây dựng MV.

Từ một ca khúc tạo dấu ấn trong hành trình trở lại, Giá như anh là em tiếp tục mở ra một câu chuyện thú vị về cách Lệ Quyên kết nối với thế hệ nghệ sĩ trẻ. Và trong trường hợp của Thành Đạt, sự ủng hộ qua lại giữa hai người cho thấy khoảng cách thế hệ trong Vpop đôi khi có thể được rút ngắn bằng những hành động rất đơn giản: trao cơ hội, chia sẻ sản phẩm và sẵn sàng dành cho nhau sự công nhận.