Lệ Quyên chính thức có tin vui với Lâm Bảo Châu

Sau một thời gian không xuất hiện quá dày đặc trên thị trường âm nhạc, Lệ Quyên đang từng bước tạo lại sự chú ý bằng những sản phẩm được đầu tư chỉn chu. Giá như anh là em là một trong những tín hiệu rõ nét nhất cho màn trở lại này khi MV vừa chính thức cán mốc 10 triệu lượt xem trên YouTube sau hơn một tháng phát hành.

MV Giá như anh là em của Lệ Quyên chính thức cán mốc 10 triệu lượt xem.

Xét trên mặt bằng lượt xem của thị trường âm nhạc hiện nay, 10 triệu view chưa phải thành tích quá đặc biệt. Tuy nhiên, với Lệ Quyên, đây lại là cột mốc đáng chú ý bởi nữ ca sĩ vốn không phải nghệ sĩ thường xuyên đặt nặng cuộc đua thành tích trên các nền tảng số.

Trong nhiều năm hoạt động, Lệ Quyên xây dựng cho mình một nhóm khán giả tương đối đặc trưng. Âm nhạc của cô thiên về cảm xúc, sở hữu màu sắc riêng và đặc biệt phù hợp với nhóm công chúng trưởng thành. Vì vậy, không ít sản phẩm trước đây dù được khán giả trung thành đón nhận nhưng sức lan tỏa trên các nền tảng trực tuyến vẫn chủ yếu nằm trong phạm vi cộng đồng người yêu nhạc của nữ ca sĩ.

Giá như anh là em cho thấy bức tranh có phần khác biệt. Việc MV đạt 10 triệu lượt xem sau hơn một tháng không chỉ phản ánh lượng khán giả sẵn có mà còn cho thấy sản phẩm đã tiếp cận được nhóm công chúng rộng hơn. Ca khúc đồng thời tạo ra những cuộc thảo luận và hiệu ứng nhất định trên mạng xã hội, giúp tên tuổi Lệ Quyên tiếp tục duy trì sự hiện diện giữa thị trường âm nhạc ngày càng cạnh tranh.

Lệ Quyên có sản phẩm "gây sốt" sau thời gian không chạy đua thành tích.

Đáng chú ý, thành công của Giá như anh là em không chỉ đến từ phần âm nhạc. Sản phẩm còn đánh dấu một thay đổi trong cách Lệ Quyên xây dựng hình ảnh khi Lâm Bảo Châu không còn xuất hiện với vai trò nam chính bên cạnh cô như trong một số sản phẩm trước.

Thay vào đó, Lâm Bảo Châu lui về phía sau và đảm nhận những công việc ở hậu trường để đồng hành cùng nữ ca sĩ. Sự thay đổi này tưởng như đơn giản nhưng lại tạo ra khác biệt đáng kể trong cách khán giả tiếp nhận MV.

Nếu trước đây sự xuất hiện của Lâm Bảo Châu bên cạnh Lệ Quyên thường trở thành một trong những yếu tố được công chúng chú ý, thì ở Giá như anh là em, câu chuyện tình cảm của cặp đôi không còn là tâm điểm hình ảnh. Sự chú ý vì thế được trả lại cho âm nhạc, câu chuyện và cách kể mà ê-kíp lựa chọn.

Đây cũng có thể xem là bước đi hợp lý khi Lệ Quyên không tiếp tục khai thác một công thức đã trở nên quen thuộc. Thay vì để đời tư trở thành yếu tố dẫn dắt sự quan tâm, nữ ca sĩ lựa chọn để sản phẩm tự tạo sức hút bằng âm nhạc và phần hình ảnh.

Với Lâm Bảo Châu, vai trò hậu trường cũng cho thấy sự đồng hành giữa hai người không nhất thiết phải được thể hiện trực tiếp trước ống kính. Cách làm này vừa tạo cảm giác mới mẻ cho khán giả, vừa giúp Giá như anh là em đứng độc lập hơn như một sản phẩm âm nhạc của Lệ Quyên.

Thay đổi trong cách làm sản phẩm đã giúp Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu nhận về quả ngọt.

Cột mốc 10 triệu lượt xem vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một con số. Nó cho thấy những thay đổi trong cách tiếp cận khán giả của Lệ Quyên đang bắt đầu tạo hiệu ứng tích cực. Sau thời gian không xuất hiện quá dày đặc, nữ ca sĩ dường như đang tìm được cách trở lại phù hợp với vị thế và màu sắc riêng, nhưng đồng thời vẫn đủ mới để mở rộng phạm vi tiếp cận.

Giá như anh là em chưa phải một thành tích mang tính bùng nổ nếu đặt cạnh những sản phẩm dẫn đầu thị trường. Tuy nhiên, với Lệ Quyên, đây có thể là một bước tiến đáng ghi nhận trong hành trình đưa âm nhạc của cô đến gần hơn với số đông khán giả mà không đánh mất bản sắc vốn có.