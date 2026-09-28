Lệ Quyên ấn định ngày trọng đại sau 1 tháng xa bạn trai kém 12 tuổi

Lệ Quyên là một trong những nữ ca sĩ nổi bật của Vbiz, được khán giả biết đến qua loạt ca khúc thuộc dòng nhạc trữ tình, bolero và nhạc trẻ. Ở tuổi ngoài 40, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi, thường xuyên thực hiện các đêm nhạc trong và ngoài nước.

Mới đây, Lệ Quyên cập nhật tình hình hiện tại khi đang ở Đức trong chuyến lưu diễn kéo dài suốt 1 tháng tại châu Âu. Nữ ca sĩ cho biết những chuyến đi đến nhiều nơi trên thế giới mang đến cho cô thêm nhiều trải nghiệm, song điều đáng giá nhất vẫn là được trở về và thưởng thức những món ngon quê hương.

Hình ảnh mới đây của Lệ Quyên trong chuyến lưu diễn 1 thàng ở châu Âu.

Trên trang cá nhân, Lệ Quyên chia sẻ: "Đi vòng quanh thế giới. Đam mê, chăm chỉ với công việc. Làm những điều mình thích. Mua những gì mình muốn. Ăn tất cả những món ngon nhất trên thế gian nhưng vẫn mê đồ ăn Việt Nam nhất. Chung thủy với người mình yêu thương".

Chia sẻ của Lệ Quyên nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người dành lời chúc cho nữ ca sĩ trong hành trình lưu diễn, đồng thời tò mò về thời điểm cô trở lại Việt Nam sau thời gian dài hoạt động ở nước ngoài.

Đáng chú ý, khi một khán giả hỏi khi nào Lệ Quyên về lại Việt Nam, nữ ca sĩ bất ngờ cho biết đã ấn định ngày trở về. Cô đáp ngắn gọn: "Sắp rồi nè". Câu trả lời này khiến người hâm mộ tại Việt Nam thêm mong chờ những hoạt động tiếp theo của giọng ca Tình Lỡ.

Sau khoảng một tháng lưu diễn qua nhiều quốc gia châu Âu, Lệ Quyên dự kiến trở lại với loạt đêm nhạc dành cho khán giả trong nước. Đây cũng là dịp nữ ca sĩ tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ sau thời gian tập trung cho lịch trình ở nước ngoài.

Trong chuyến đi lần này, Lệ Quyên không có sự đồng hành của bạn trai Lâm Bảo Châu. Trước đây, nam diễn viên thường xuyên xuất hiện bên nữ ca sĩ trong nhiều chuyến lưu diễn, cùng cô tận hưởng thời gian nghỉ ngơi và khám phá những địa điểm mới. Tuy nhiên, trong hành trình kéo dài một tháng qua, cả hai không đồng hành trực tiếp. Dù vậy, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vẫn duy trì mối quan hệ và kết nối trong thời gian xa nhau.

Lệ Quyên chuẩn bị về lại Việt Nam sau gần 1 tháng lưu diễn châu Âu. Trong chuyến đi lần này, bạn trai của cô không đồng hành.

Ở thời điểm hiện tại, Lệ Quyên vẫn dành phần lớn thời gian cho công việc ca hát. Nữ ca sĩ liên tục di chuyển giữa các địa điểm để phục vụ khán giả, đồng thời chia sẻ nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội.

Bên cạnh âm nhạc, Lệ Quyên chú trọng tận hưởng cuộc sống và dành thời gian cho những sở thích cá nhân. Qua các bài đăng, cô thường cho thấy hình ảnh một nữ ca sĩ chủ động sắp xếp lịch trình, tận hưởng những chuyến đi và thưởng thức ẩm thực tại nhiều nơi.

Chuyện tình cảm của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu cũng nhận được sự quan tâm. Cặp đôi duy trì mối quan hệ trong nhiều năm và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội. Khoảng thời gian xa nhau vì lịch trình công việc không khiến cả hai ngừng kết nối.

Sau một tháng bận rộn với lịch diễn tại châu Âu, người hâm mộ đang chờ đợi ngày Lệ Quyên chính thức trở về Việt Nam và xuất hiện trong những đêm nhạc sắp tới.

Lệ Quyên có chuyện tình hạnh phúc bên bạn trai kém 12 tuổi là Lâm Bảo Châu.

Trước đây, nam diễn viên thường đồng hành với Lệ Quyên khi nữ ca sĩ lưu diễn.