Lê Quang Liêm vừa khép lại vòng bảng Giải vô địch cờ vua toàn năng thế giới (Total Chess 2026) tại Budapest (Hungary) với thành tích ấn tượng.

Sau 10 ván đấu theo thể thức cờ tiêu chuẩn nhanh, kỳ thủ Việt Nam giành 2 chiến thắng, 8 trận hòa, không để thua ván nào, qua đó đạt 14 điểm và xếp thứ hai bảng B.

Tại bảng đấu này, Fabiano Caruana (Mỹ) dẫn đầu với 17 điểm.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Richard Rapport (Hungary), Vincent Keymer (Đức), Vladislav Artemiev (Nga) và Rameshbabu Praggnanandhaa (Ấn Độ).

Lê Quang Liêm trong ván đấu cầm quân đen gặp Rameshbabu Praggnanandhaa tại vòng bảng giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 tại Budapest, Hungary ngày 15-11-2026. Ảnh: Total Chess / Maria Emelianova

Trong hành trình vòng bảng, Quang Liêm giành chiến thắng trước Artemiev và Keymer khi cầm quân trắng. Anh chia điểm ở cả hai lượt đối đầu với Caruana, Rapport và Praggnanandhaa.

Đặc biệt, ở lượt trận cuối diễn ra ngày 15-11, kỳ thủ Việt Nam hòa cả 2 ván với Praggnanandhaa, qua đó giữ vững vị trí thứ hai bảng B.

Thành tích này giúp Quang Liêm được cộng thêm 10,4 điểm Elo, nâng hệ số trực tiếp từ 2.732 lên 2.742,4 và vươn lên vị trí thứ 12 thế giới.

Đây là thứ hạng cao nhất anh từng đạt được trên bảng xếp hạng trực tiếp, đồng thời tái lập cột mốc thiết lập hồi tháng 9-2024.

Tuy nhiên, mức Elo hiện tại vẫn thấp hơn kỷ lục 2.749,9 điểm mà Quang Liêm từng đạt được sau chiến thắng trước đương kim vô địch thế giới Đinh Lập Nhân tại Olympiad năm 2024.

Trên bảng xếp hạng chính thức do Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) công bố hằng tháng, thứ hạng cao nhất của kỳ thủ Việt Nam là vị trí thứ 14. Ở bảng xếp hạng tháng 11-2026, anh đứng thứ 16 thế giới với Elo 2.732.

Theo thể thức giải, chỉ những kỳ thủ đứng đầu mỗi bảng mới giành quyền vào nhánh tranh chức vô địch. Với vị trí nhì bảng B, Quang Liêm được xếp vào nhánh cạnh tranh các vị trí từ thứ 5 đến thứ 8.

Đối thủ của anh ở vòng bán kết nhánh này là đại kiện tướng người Mỹ Hans Niemann, người đứng thứ hai bảng D với 16 điểm. 2 kỳ thủ thi đấu trong hai ngày 17 và 18-11 để xác định suất vào trận tranh vị trí thứ năm.