Theo cập nhật của chuyên trang 2700chess ngày 16/11, Lê Quang Liêm nâng hệ số Elo tức thời từ 2.732 lên 2.742,4, qua đó vươn lên đứng thứ 12 thế giới. Đây là cột mốc đáng chú ý của kỳ thủ 35 tuổi trong bối cảnh giải đấu vẫn đang diễn ra.

Tại vòng bảng Total Chess, Lê Quang Liêm thi đấu ở bảng B cùng nhiều kỳ thủ hàng đầu như Fabiano Caruana, Vincent Keymer, Praggnanandhaa Rameshbabu, Richard Rapport và Vladislav Artemiev.

Sau 10 ván đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt, kỳ thủ Việt Nam giành 2 chiến thắng và 8 trận hòa, không để thua ván nào.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm. Ảnh: SWISS

Hai chiến thắng của Quang Liêm đều đến khi cầm quân trắng, trước Vladislav Artemiev và Vincent Keymer. Đáng chú ý, ván thắng Keymer kéo dài tới 85 nước đi, thể hiện bản lĩnh và sự bền bỉ của đại kiện tướng Việt Nam trước đối thủ mạnh.

Trong khi đó, Lê Quang Liêm hòa cả hai lượt với Caruana, Rapport và Praggnanandhaa. Ở ngày thi đấu cuối vòng bảng, anh tiếp tục chia điểm với Praggnanandhaa sau hai ván, qua đó giữ vị trí thứ hai bảng B với 14 điểm, xếp sau Caruana (17 điểm).

Giải đấu áp dụng cách tính 3 điểm cho mỗi trận thắng, 1 điểm cho trận hòa và không có điểm khi thất bại. Đáng chú ý, dù mang tên giải cờ vua toàn năng, Total Chess vẫn giúp các kỳ thủ cải thiện hệ số Elo cờ tiêu chuẩn. Các ván đấu ở thể thức Fast Classic, với thời gian 45 phút mỗi bên và cộng 30 giây sau mỗi nước đi, được tính vào bảng xếp hạng Elo tiêu chuẩn của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE).

Vị trí thứ 12 hiện tại là thành tích Quang Liêm từng chạm tới, chưa phải kỷ lục hoàn toàn mới. Tại Olympiad tháng 9/2024, sau chiến thắng trước đương kim vô địch thế giới Đinh Lập Nhân, anh cũng từng vươn lên thứ 12 thế giới với Elo tức thời 2.749,9. Trong khi đó, thứ hạng cao nhất của anh trên bảng xếp hạng chính thức do FIDE công bố hằng tháng là vị trí thứ 14.

Với vị trí nhì bảng B, Lê Quang Liêm tiếp tục bước vào cuộc cạnh tranh các thứ hạng từ 5 đến 8, trong đó đối thủ tiếp theo là Hans Niemann. Sau ngày nghỉ 16/11, giải đấu trở lại với các nội dung kết hợp cờ chớp, cờ nhanh và Fast Classic. Những màn thể hiện tiếp theo sẽ quyết định khả năng duy trì vị trí trong nhóm kỳ thủ hàng đầu thế giới của đại kiện tướng Việt Nam.