Ngày 20-11, chặng thử nghiệm của giải cờ vua đẳng cấp thế giới Total Chess World Championship Tour Pilot tại Budapest (Hungary) chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về siêu đại kiện tướng người Pháp Alireza Firouzja. Giải đấu quy tụ 24 siêu sao hàng đầu thế giới, tạo nên những cuộc tranh tài hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao.

Lê Quang Liêm thi đấu tại tại Giải cờ vua Total Chess World Championship Tour Pilot. Ảnh: Cẩm Lệ

Trong số những kỳ thủ góp mặt tại giải, đại diện duy nhất của Việt Nam – siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm – đã để lại dấu ấn với vị trí thứ 8 chung cuộc. Đáng chú ý, màn trình diễn của anh ở trận tranh hạng 7 trước Ian Nepomniachtchi, cựu Á quân thế giới, cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường và khả năng cạnh tranh của kỳ thủ Việt Nam trước những đối thủ hàng đầu. Sau ngày thi đấu đầu tiên, Lê Quang Liêm bị đối thủ người Nga dẫn trước với tỷ số 6-14. Đứng trước khoảng cách điểm số đáng kể, kỳ thủ Việt Nam bước vào ngày thi đấu thứ hai với quyết tâm cao, thể hiện phong độ ấn tượng trong các nội dung Cờ chớp và Cờ nhanh khi chia đều điểm số với đối thủ. Bước ngoặt đến ở ván Cờ tiêu chuẩn nhanh (Fast Classic), nội dung có giá trị 8 điểm. Lê Quang Liêm đã giành chiến thắng thuyết phục, góp phần giúp anh thắng áp đảo 14-6 trong ngày thi đấu thứ hai, san bằng cách biệt và buộc Nepomniachtchi phải bước vào loạt đấu quyết định Armageddon.

Dù chưa thể giành chiến thắng cuối cùng khi đối thủ có lợi thế cầm quân Trắng ở ván đấu sinh tử, màn ngược dòng của Lê Quang Liêm vẫn là điểm nhấn đáng chú ý của giải đấu. Đặc biệt, vị trí thứ 8 chung cuộc giúp anh xếp trên hàng loạt tên tuổi lớn của làng cờ vua thế giới như Arjun Erigaisi, Richard Rapport, Wesley So, Levon Aronian và cả đương kim số 1 thế giới Magnus Carlsen. Kết quả này một lần nữa cho thấy năng lực chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và sự ổn định của Lê Quang Liêm trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt. Việc có thể tạo nên thế trận cân bằng, thậm chí giành chiến thắng áp đảo trong một ngày thi đấu trước cựu Á quân thế giới là minh chứng cho khả năng cạnh tranh của cờ vua Việt Nam ở cấp độ cao nhất.

Cờ vua là môn thể thao trí tuệ, nơi thành tích không chỉ được quyết định bởi năng lực tính toán mà còn đòi hỏi sự kiên nhẫn, bản lĩnh, khả năng thích ứng và tâm lý vững vàng. Sự hiện diện của Lê Quang Liêm tại một giải đấu quy tụ những kỳ thủ xuất sắc nhất thế giới mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc tranh tài thể thao. Thông qua những ván đấu tại Budapest, hình ảnh một kỳ thủ Việt Nam tự tin đối đầu với các tên tuổi lớn của làng cờ quốc tế đã góp phần giới thiệu năng lực, trí tuệ và tinh thần vươn lên của con người Việt Nam.

Trong bối cảnh giao lưu và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thể thao nói chung và các môn thể thao trí tuệ nói riêng trở thành một kênh kết nối hiệu quả giữa các quốc gia. Những cuộc tranh tài không chỉ tạo cơ hội giao lưu chuyên môn mà còn góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng và kết nối giữa các nền văn hóa. Đặc biệt, việc Lê Quang Liêm góp mặt tại Budapest – một trung tâm văn hóa, giáo dục và thể thao có vị trí quan trọng của Hungary – cũng tạo thêm sự hiện diện của Việt Nam trong không gian giao lưu quốc tế.

Từ những nước cờ trên đấu trường Budapest, Lê Quang Liêm tiếp tục khẳng định vị thế của cờ vua Việt Nam trên bản đồ thế giới, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tự tin, bản lĩnh và giàu khát vọng.