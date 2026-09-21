Lê Quang Khởi - Từ thực tiễn hiện trường đến giải Nhất An toàn vệ sinh viên giỏi Công ty Truyền tải điện 3

Tại Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi Công ty Truyền tải điện 3 năm 2026, anh xuất sắc giành giải Nhất cá nhân và Giải “Nhận diện mối nguy xuất sắc”, góp phần vào thành tích Giải Nhất toàn đoàn của Truyền tải điện Gia Lai.

Công việc quản lý vận hành tại Trạm biến áp 220kV An Khê giúp anh Lê Quang Khởi rèn luyện sự cẩn trọng

Bắt đầu công tác tại Truyền tải điện Gia Lai, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) từ năm 2016, anh Lê Quang Khởi từng làm công nhân quản lý vận hành đường dây tại Đội Truyền tải điện Biển Hồ. Từ năm 2018, anh chuyển sang công tác quản lý vận hành tại Trạm biến áp 500kV Pleiku. Những năm sau đó, anh tiếp tục làm việc tại các Tổ thao tác lưu động Chư Sê và nay là Trưởng kíp Tổ thao tác lưu động An Khê.

Nhiệm vụ thường ngày của anh gắn với quản lý, vận hành, kiểm tra định kỳ thiết bị tại trạm biến áp; thực hiện thao tác đóng cắt theo lệnh điều độ; triển khai các biện pháp an toàn, giám sát và cấp phiếu công tác cho các đơn vị đến làm việc. Việc thường xuyên rà soát sơ đồ điện, kiểm soát khoảng cách an toàn và phối hợp với nhiều nhóm công tác giúp anh ngày càng nhạy bén hơn trước những nguy cơ có thể phát sinh tại hiện trường.

Anh Khởi chia sẻ: “Trong quá trình công tác, có một tình huống tôi vẫn nhớ rất rõ. Khi đó, tôi được giao nhiệm vụ giám sát an toàn cho một đơn vị vào bảo dưỡng thiết bị tại trạm, trong khu vực khá gần phần thiết bị đang mang điện. Trước khi bắt đầu công việc, tôi đã phổ biến đầy đủ phạm vi làm việc và các biện pháp an toàn. Tuy nhiên, trong lúc thao tác, một công nhân chuẩn bị nâng một thanh kim loại lên cao, có nguy cơ vi phạm nghiêm trọng khoảng cách an toàn điện.

Anh Lê Quang Khởi thể hiện kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong phần thi vấn đáp tại Hội thi

Nhận thấy nguy cơ phóng điện có thể xảy ra, tôi lập tức yêu cầu dừng công việc để kiểm soát lại điều kiện an toàn. Qua tình huống đó, tôi càng thấy rõ rằng trong công tác quản lý vận hành, điều quan trọng là phải phát hiện và ngăn chặn nguy cơ từ sớm, trước khi nó có thể trở thành sự cố.”

Những kinh nghiệm được tích lũy từ hiện trường cũng trở thành lợi thế của anh tại Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi PTC3 năm 2026. Anh Khởi không chỉ giành Giải Nhất cá nhân mà còn được trao Giải “Nhận diện mối nguy xuất sắc”, hai kết quả này đồng thời góp phần quan trọng vào thành tích Giải Nhất toàn đoàn của Truyền tải điện Gia Lai tại Hội thi.

Theo anh Khởi, phần nhận diện mối nguy và xử lý tình huống là nội dung giúp anh phát huy tốt nhất kinh nghiệm thực tế. Phần thi đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm chắc quy trình, quy định mà còn phải quan sát tình huống, phân tích nguy cơ và vận dụng kinh nghiệm để đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.

Chia sẻ về chủ đề Hội thi “Chủ động nhận diện - Trung thực lên tiếng - Trách nhiệm đến cùng”, anh Khởi nói: “Với tôi, chủ động nhận diện là không chờ sự cố xảy ra mới xử lý mà phải đi tìm nguy cơ; thấy sai phải nói, không cả nể. Khi đã phát hiện mối nguy thì không chỉ báo cáo xong là thôi, mà phải theo dõi đến khi nguy cơ được khắc phục.”

Để chuẩn bị cho Hội thi, anh Khởi cùng các thành viên đội Truyền tải điện Gia Lai tích cực ôn luyện, trao đổi kiến thức và củng cố kỹ năng thực hành. Đơn vị đồng thời tạo điều kiện về thời gian, công việc và hỗ trợ chuyên môn để đội thi có sự chuẩn bị tốt nhất. Qua quá trình này, anh Khởi tiếp tục hoàn thiện những kỹ năng cần thiết trong xử lý tình huống an toàn tại hiện trường.

Anh Lê Quang Khởi được ông Nguyễn Huy Thắng - Quyền Chủ tịch Công đoàn EVNNPT và ông Nguyễn Công Thắng - Giám đốc PTC3 trao giải nhất

Nhận xét về quá trình công tác cũng như sự chuẩn bị của anh Khởi cho Hội thi, ông Phạm Minh Đông - Chủ tịch Công đoàn, Phó Truyền tải điện Gia Lai cho biết:

“Anh Khởi luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và sự nhạy bén trong phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn từ thực tiễn công việc. Trước Hội thi, anh nghiêm túc ôn luyện, tích cực trao đổi chuyên môn, củng cố kiến thức và hoàn thiện kỹ năng thực hành.

Thành tích Giải Nhất cá nhân và Giải “Nhận diện mối nguy xuất sắc” là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của anh Khởi, đồng thời góp phần vào Giải Nhất toàn đoàn của Truyền tải điện Gia Lai. Đây cũng là kết quả từ sự chuẩn bị bài bản của đội thi và sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị.

Thành tích này tiếp thêm động lực để lực lượng an toàn vệ sinh viên không ngừng nâng cao năng lực, chủ động phòng ngừa rủi ro, lan tỏa văn hóa an toàn trong toàn đơn vị”.

Sau Hội thi, điều anh Khởi muốn mang trở lại đơn vị không chỉ là những giải thưởng. Anh dự định lựa chọn các tình huống thực tế và những lỗi thường gặp được đặt ra trong các phần thi để chia sẻ tại các buổi sinh hoạt an toàn đầu giờ của Tổ. Qua đó, kiến thức và kinh nghiệm tích lũy tại Hội thi tiếp tục được chuyển thành những bài học gần với công việc của đồng nghiệp.

Từ người công nhân quản lý vận hành đường dây những năm đầu vào nghề, qua thời gian công tác tại Trạm biến áp 500kV Pleiku đến vị trí Trưởng kíp Tổ thao tác lưu động An Khê, hành trình nghề nghiệp của anh Lê Quang Khởi gắn với những công việc đòi hỏi tính kỷ luật, sự tập trung và trách nhiệm cao về an toàn. Và phía sau thành tích đạt được tại Hội thi là quá trình rèn luyện từ thực tế công việc, từ việc quan sát kỹ một thao tác, nhận ra sớm một nguy cơ đến thái độ kịp thời lên tiếng khi điều kiện an toàn chưa được bảo đảm.

Qua câu chuyện của anh Lê Quang Khởi, tinh thần “Chủ động nhận diện - Trung thực lên tiếng - Trách nhiệm đến cùng” không chỉ dừng ở chủ đề của Hội thi mà được cụ thể hóa trong công việc hằng ngày, từ đó góp phần lan tỏa văn hóa an toàn và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ người lao động truyền tải điện.