Lê Phương và Lương Thế Thành đón tin mừng

Lê Phương và Lương Thế Thành đón tin vui khi Giáng Hương - Sân Khấu Về Khuya, vở diễn có sự góp mặt của cả hai, khép lại tuần lễ khai trương của Kịch Đoàn Thành Lộc với 5 suất diễn và hơn 1.800 khán giả. Trong suốt các đêm diễn, khán phòng được lấp đầy và tác phẩm nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Đây là tín hiệu đáng chú ý với Lê Phương và Lương Thế Thành khi hai nghệ sĩ tái hợp trên sân khấu sau thành công của phim truyền hình Bóng Ma Hạnh Phúc. Việc cùng xuất hiện trong một vở diễn giúp cả hai tiếp tục có dịp đứng chung trước khán giả, đồng thời đánh dấu thêm một lần đồng hành của cặp đôi trong hoạt động nghệ thuật.

Vở kịch Giáng Hương đánh dấu sự tái hợp của Lê Phương và Lương Thế Thành nhận nhiều phản hồi tích cực sau 5 đêm diễn.

Đáng chú ý, thành công của tuần lễ khai trương không chỉ nằm ở số lượng khán giả mà còn ở những phản hồi tích cực dành cho tác phẩm. 5 suất diễn đã thu hút hơn 1.800 người xem, tạo nên không khí sôi động trong những ngày đầu Kịch Đoàn Thành Lộc chính thức ra mắt.

Với Giáng Hương - Sân Khấu Về Khuya, đây là một khởi đầu thuận lợi khi tác phẩm có cơ hội tiếp cận đông đảo khán giả ngay trong tuần lễ đầu tiên. Sự quan tâm của người xem cũng mang đến thêm động lực cho ê-kíp sau quá trình chuẩn bị để đưa vở diễn lên sân khấu.

Giáng Hương - Sân Khấu Về Khuya, vở diễn có sự góp mặt của cả hai, khép lại tuần lễ khai trương của Kịch Đoàn Thành Lộc với 5 suất diễn và hơn 1.800 khán giả.

Trong đó, sự góp mặt của Lê Phương và Lương Thế Thành là một điểm đáng chú ý. Cả hai đều là những nghệ sĩ quen thuộc với sân khấu và từng có thời gian làm việc cùng nhau. Bởi vậy, màn tái hợp trong một vở diễn mới nhận được sự quan tâm từ khán giả yêu sân khấu.

Không chỉ cùng xuất hiện trên sân khấu, hai nghệ sĩ còn có thêm cơ hội thử sức trong một không gian biểu diễn mới, đồng hành cùng ê-kíp của Kịch Đoàn Thành Lộc. Sau những suất diễn đầu tiên, phản hồi tích cực từ khán giả trở thành tín hiệu đáng mừng cho hành trình tiếp theo của vở diễn.

Để tạo nên thành công của 5 đêm diễn, bên cạnh các diễn viên, đội ngũ hậu đài cũng đóng vai trò quan trọng. Những người đứng phía sau ánh đèn cùng phối hợp để hoàn thiện từng suất diễn, góp phần đưa tác phẩm đến với khán giả một cách trọn vẹn.

Trước đó, Lê Phương và Lương Thế Thành gây sốt màn ảnh nhỏ khi tái hợp trong Bóng Ma Hạnh Phúc.

Hơn 1.800 khán giả trong 5 suất diễn là con số đáng chú ý đối với một vở diễn trong tuần lễ khai trương. Sự đón nhận này đồng thời cho thấy khán giả vẫn dành sự quan tâm cho sân khấu và những tác phẩm có sự góp mặt của các nghệ sĩ quen thuộc.

Với Lê Phương và Lương Thế Thành, tin vui từ Giáng Hương - Sân Khấu Về Khuya tạo thêm một dấu ấn tích cực trong hoạt động sân khấu của cả hai. Trong chặng đường phía trước, sự đón nhận của khán giả sẽ là yếu tố quan trọng để vở diễn tiếp tục duy trì sức hút.