Ngày 17/11, Lê Phương chia sẻ cùng con trai Cà Pháo tới nhà cố diễn viên Quý Bình nhân dịp sinh nhật anh. Nữ diễn viên viết: "Trên đường về Pháo nói 'Mình lại lên nữa nha mẹ'". Dưới bài đăng của Lê Phương, các đồng nghiệp, khán giả cũng bày tỏ tình cảm quý mến dành cho Quý Bình, cũng như nhắc lại kỷ niệm. MC Nguyên Khang chia sẻ: "Rất nhiều yêu thương và ấm áp, Phương ơi".

Trương Nam Thành cũng đăng bài tưởng nhớ Quý Bình: “Ở phương xa, anh của em an lòng anh nhé. Mừng sinh nhật anh. Nhiều lúc ngồi nghĩ lại thấy thương anh quá”. Diễn viên cho biết Quý Bình chính là người đã đưa anh đến với nghệ thuật để anh có hôm nay. Do đó, Trương Nam Thành luôn biết ơn đàn anh.

Diễn viên Lê Phương. Ảnh: FBNV.

Diễn viên Quý Bình qua đời đầu năm 2025 sau thời gian dài điều trị bệnh. Sự ra đi của anh ở tuổi 42 khiến bạn bè, đồng nghiệp, khán giả tiếc thương. Trong ngày tiễn biệt, Lê Phương đăng hình ảnh nắm tay Quý Bình khi anh đang điều trị bệnh, kèm lời nhắn: “Tạm biệt. Cảm ơn anh vì tất cả”.

Đầu năm nay, gia đình tổ chức lễ giỗ đầu cho Quý Bình tại nhà riêng ở Hóc Môn (TP.HCM). Lê Phương cùng một số đồng nghiệp thân thiết như Thanh Thức, Hà Vân... cũng có mặt để tưởng nhớ cố diễn viên. Vợ chồng Lê Phương mang đến giỏ trái cây với dòng chữ: “Hai em Lê Phương - Trung Kiên thương nhớ anh Quý Bình”.

Sinh thời, Quý Bình được rất nhiều bạn bè thương yêu, kính trọng. Trong đó, Quý Bình và Lê Phương từng có mối quan hệ tình cảm khoảng 8 năm. Sau khi chia tay và có gia đình riêng, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Về phần Lê Phương, ở tuổi 41, cô có cuộc sống gia đình êm ấm và sự nghiệp ổn định. Những năm gần đây, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình được khán giả quan tâm.

Lê Phương sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phía Nam. Cô từng tham gia nhiều dự án như Gạo nếp gạo tẻ, Thương con cá rô đồng, Giông tố cuộc đời, Ký túc xá, Nước mắt chảy ngược, Vì mẹ anh phán chia tay và Bóng ma hạnh phúc. Ngoài ra, nữ diễn viên còn góp mặt trong một số phim điện ảnh.