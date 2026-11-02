Lê Phương thân thiết bên người đàn ông đặc biệt

Lê Phương là một trong những nữ diễn viên quen thuộc với khán giả màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn giàu cảm xúc. Mới đây, người đẹp tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ một người đồng nghiệp đặc biệt sau nhiều năm.

Mới đây, Lê Phương đăng tải hình ảnh chụp cùng diễn viên Thành Được trên trang cá nhân, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn tiết lộ dự án phim có sự góp mặt của cả hai sẽ chính thức lên sóng trong tháng 11 này.

"Chào tháng 11 với Nỗi Đau Ký Ức. Gặp lại Thành Được - vai Bình", Lê Phương chia sẻ kèm theo khoảnh khắc hội ngộ đồng nghiệp.

Lê PHương hội ngộ Thành Được trong bộ phim lên sóng vào tháng 11/2026.

Trong hình ảnh được đăng tải, cả hai xuất hiện với vẻ gần gũi, thoải mái. Màn tái ngộ của Lê Phương và Thành Được cũng khiến người hâm mộ tò mò về sự kết hợp của cả hai trong dự án Nỗi Đau Ký Ức. Nhiều khán giả bày tỏ sự mong chờ trước ngày bộ phim lên sóng, đồng thời kỳ vọng hai diễn viên sẽ tiếp tục mang đến những phân đoạn ấn tượng.

Lê Phương và Thành Được đều là những diễn viên đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, từng góp mặt trong không ít dự án truyền hình. Việc hai gương mặt quen thuộc tái hợp vì thế trở thành một trong những điểm đáng chú ý của bộ phim mới.

Trên mạng xã hội, khán giả để lại nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc hội ngộ của hai diễn viên. Không ít người nhắc lại những dự án mà Lê Phương và Thành Được từng tham gia, đồng thời chờ đợi màn kết hợp mới của cả hai sau thời gian dài.

Thực tế, Lê Phương và Thành Được vốn có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Nhiều năm trước, cả hai từng đóng chung trong bộ phim Đôi Mắt Của Trái Tim. Việc tái ngộ trong một dự án mới vì thế cũng mang đến cảm giác quen thuộc đối với những khán giả từng theo dõi hành trình nghệ thuật của cả hai.

Lê Phương và Thành Được là đồng nghiệp thân thiết.

Gần đây, Lê Phương "nhá hàng" tạo hình nhân vật trong phim.

Sau nhiều năm hoạt động tnghệ thuật, Lê Phương vẫn duy trì sức hút riêng và thường xuyên góp mặt trong các dự án phim truyền hình. Nữ diễn viên được đánh giá cao nhờ khả năng hóa thân đa dạng, đặc biệt là những vai diễn đòi hỏi diễn biến tâm lý và chiều sâu cảm xúc. Mỗi lần xuất hiện trong dự án mới, cô đều nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả.

Bên cạnh công việc, Lê Phương cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Nữ diễn viên được nhiều người ngưỡng mộ bởi cách cân bằng giữa hoạt động nghệ thuật và cuộc sống riêng. Sau những giờ làm việc, cô dành thời gian cho gia đình, chăm sóc tổ ấm và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị.

Đặc biệt, chồng Lê Phương được xem là hậu phương vững chắc, luôn đồng hành và ủng hộ cô trong công việc cũng như cuộc sống. Sự thấu hiểu từ người bạn đời giúp nữ diễn viên có thêm động lực để theo đuổi đam mê nghệ thuật, đồng thời duy trì cuộc sống gia đình ổn định.

Lê Phương hiện có hôn nhân hạnh phúc bên chồng là Trung Kiên.

Ở thời điểm hiện tại, Lê Phương vẫn đều đặn hoạt động nghệ thuật bên cạnh lựa chọn cân bằng thời gian, dành sự quan tâm cho những người thân yêu. Chính cuộc sống ổn định và tinh thần tích cực cũng giúp cô luôn giữ được năng lượng trong hành trình làm nghề.

Với lần tái ngộ Thành Được trong Nỗi Đau Ký Ức, Lê Phương tiếp tục mang đến cho khán giả một màn kết hợp đáng chờ đợi trong tháng 11. Sau khoảnh khắc hội ngộ đầy thân thiết được chia sẻ, người hâm mộ đang chờ xem hai diễn viên sẽ tạo nên dấu ấn như thế nào khi cùng xuất hiện trong dự án mới.