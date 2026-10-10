Lê Phương nhận tin nóng

Vì mẹ anh phán chia tay vừa ghi dấu ấn tại Giải thưởng Truyền hình Châu Á (Asian Television Awards) lần thứ 31. Bộ phim được đề cử tại hạng mục Best Original Drama Series (OTT). Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, nhất là những người đã theo dõi bộ phim trong thời gian phát sóng.

Vì mẹ anh phán chia tay thuộc thể loại tình cảm, hài hước, xoay quanh Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy), chàng thiếu gia giả liệt nhằm né tránh cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Tình cờ gặp lại Thanh Tâm (Tam Triều Dâng), cô bạn học cũ từng có nhiều mâu thuẫn với mình, Phú dần bước vào những tình huống dở khóc dở cười khi Tâm trở thành hộ lý riêng của anh. Từ những màn đấu khẩu, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, chuyện tình này không dễ dàng khi gia đình Phú muốn anh kết hôn với Hoàn Mỹ (Thùy Anh), người được xem là phù hợp với anh về tuổi tác và số mệnh.

Vì mẹ anh phán chia tay vừa ghi dấu ấn tại Giải thưởng Truyền hình Châu Á (Asian Television Awards) lần thứ 31.

Bên cạnh chuyện tình của cặp nhân vật chính, tuyến truyện của Phương Khánh do Lê Phương đảm nhận cũng là một điểm nhấn. Nhân vật là nữ nhiếp ảnh gia cá tính, từng sống ở nước ngoài và có quan điểm cởi mở về tình yêu. Phương Khánh nảy sinh quan hệ tình cảm với Đức An (Quốc Huy), một bác sĩ tâm lý đào hoa, sau tình huống tình một đêm. Tuy nhiên, những đổ vỡ trong quá khứ khiến cô không muốn bị ràng buộc vào một mối quan hệ lâu dài.

Vai Phương Khánh mang đến hình ảnh khác biệt của Lê Phương trên màn ảnh nhỏ. Thay vì những nhân vật thiên về sự cam chịu hoặc gắn với câu chuyện gia đình, nữ diễn viên lần này hóa thân thành người phụ nữ độc lập, chủ động trong chuyện tình cảm và sẵn sàng đưa ra lựa chọn theo mong muốn của bản thân. Sự kết hợp giữa Lê Phương và Quốc Huy tạo nên những tình huống vừa hài hước vừa lãng mạn, góp phần làm phong phú câu chuyện của bộ phim.

Tuyến truyện của Phương Khánh do Lê Phương đảm nhận là một điểm nhấn của Vì mẹ anh phán chia tay.

Trong thời gian phát sóng, Vì mẹ anh phán chia tay từng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội và liên tục góp mặt trong top 3 bảng xếp hạng thảo luận phim ảnh. Một số tình huống, câu thoại của các nhân vật được chia sẻ trên TikTok và Facebook, giúp tác phẩm tiếp cận thêm khán giả. Những phản hồi này góp phần tạo nên sức lan tỏa cho bộ phim bên cạnh câu chuyện tình cảm của các nhân vật.

Giải thưởng Truyền hình Châu Á (Asian Television Awards - ATA) lần thứ 31 dự kiến diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM vào tháng 11/2026. Việc Vì mẹ anh phán chia tay góp mặt ở hạng mục Best Original Drama Series (OTT) là thông tin đáng chú ý đối với ê-kíp cũng như dàn diễn viên của bộ phim, trong đó có Lê Phương.