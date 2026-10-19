Lê Phương không buông tha cho quá khứ của Lương Thế Thành

Mới đây, diễn viên Lê Phương chia sẻ hình ảnh hậu trường bên Lương Thế Thành và Vân Trang trên trang cá nhân. Đi kèm bức ảnh, nữ diễn viên hài hước viết: “Bằng một thế lực nào đó, quá khứ vẫn không buông tha!”. Câu nói dí dỏm của Lê Phương lập tức gợi sự tò mò, bởi trong khung hình, Lương Thế Thành đang khoác tay Vân Trang nhưng vẫn ngoái đầu nhìn về phía cô.

Trong ảnh, Lê Phương diện trang phục gấm đỏ, tạo dáng với biểu cảm bất ngờ. Ở phía đối diện, Vân Trang nổi bật trong bộ trang phục gấm vàng, tự tin khoác tay Lương Thế Thành. Nam diễn viên mặc sơ mi trắng, đứng giữa hai đồng nghiệp với biểu cảm khiến tình huống càng thêm rối ren. Phía dưới bài đăng, Vân Trang còn để lại bình luận: “Ta nói là tui khổ, chẳng ai tin”.

Lê Phương chia sẻ hình ảnh hậu trường bên Lương Thế Thành và Vân Trang.

Màn tung hứng của ba diễn viên không chỉ mang đến tiếng cười mà còn gắn với câu chuyện tình cảm nhiều mâu thuẫn trong vở kịch Giáng Hương: Sân khấu về khuya. Đây là tác phẩm do NSƯT Thành Lộc dàn dựng, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của sân khấu phía Nam. Trong vở diễn, Lê Phương đảm nhận vai Giáng Hương, Lương Thế Thành hóa thân thành Lĩnh Nam, còn Vân Trang vào vai Mỹ Tiên.

Câu chuyện xoay quanh Giáng Hương và Lĩnh Nam, đôi vợ chồng đã gắn bó khoảng 20 năm, cùng xây dựng gánh hát và theo đuổi con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, khi thị hiếu khán giả thay đổi, những bất đồng giữa hai người ngày càng rõ rệt. Giáng Hương muốn bảo vệ giá trị nghệ thuật truyền thống, trong khi Lĩnh Nam tìm kiếm hướng đi mới để thu hút người xem và duy trì hoạt động của gánh hát.

Mâu thuẫn trở nên phức tạp hơn khi Mỹ Tiên xuất hiện. Là người phụ nữ giàu có, sắc sảo và dành tình cảm cho Lĩnh Nam, Mỹ Tiên sẵn sàng đầu tư cho những chương trình dễ tiếp cận thị hiếu khán giả. Lựa chọn này đặt Lĩnh Nam vào thế giằng co giữa tình cảm, lợi ích và quan điểm nghệ thuật, đồng thời đẩy mối quan hệ giữa ba nhân vật vào tình huống căng thẳng. Vì thế, bức ảnh Lê Phương, Lương Thế Thành và Vân Trang bên nhau ở hậu trường càng trở nên thú vị khi đặt cạnh câu chuyện tay ba trên sân khấu.

Lê Phương và Lương Thế Thành cũng từng có nhiều dịp hợp tác.

Ngoài đời, Lê Phương và Lương Thế Thành cũng từng có nhiều dịp hợp tác. Cả hai từng đóng chung trong phim truyền hình Trận đồ bát quái, khi Lê Phương vào vai mẹ của nhân vật do Lương Thế Thành thể hiện. Nhiều năm sau, họ tiếp tục tái ngộ trong Bóng ma hạnh phúc, lần này vào vai một cặp vợ chồng có cuộc sống hôn nhân nhiều sóng gió. Sự thay đổi trong mối quan hệ giữa các nhân vật qua từng dự án cho thấy sự đa dạng trong những lần kết hợp của hai diễn viên.

Bởi vậy, dòng trạng thái “quá khứ vẫn không buông tha” của Lê Phương được hiểu như lời trêu đùa về những lần tái hợp và tình huống tréo ngoe mà các nhân vật của cô cùng Lương Thế Thành liên tục gặp phải.

Với Giáng Hương: Sân khấu về khuya, Lê Phương, Lương Thế Thành và Vân Trang có dịp thử sức trong một câu chuyện đặt tình yêu bên cạnh những lựa chọn nghề nghiệp. Hình ảnh hậu trường cho thấy không khí gần gũi giữa các diễn viên, đồng thời hé lộ phần nào sức hút của mối quan hệ tay ba nhiều mâu thuẫn trong vở diễn.