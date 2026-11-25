Chiều tối ngày 25/11, chung kết Miss International 2026 - Hoa hậu Quốc tế 2026 diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. Ngôi vị Hoa hậu thuộc về Elizaveta Kuznetsova (Moldova). Các danh hiệu á hậu 1,2,3 và 4 lần lượt được trao cho Brittany Feeney (Anh), Laura Anna Glozarova (Cộng hòa Czech), Victoria Kosasieputri (Indonesia) và Lê Phương Khánh Như (Việt Nam).

Elizaveta Kuznetsova (Moldova) đăng quang Miss International 2026. Ảnh: Missosology.

Trong chung kết, Khánh Như giới thiệu dự án phát triển bền vững (SDGs) mang tên “Digital Wings”. Đây là sáng kiến cộng đồng do cô sáng lập, với thông điệp “Trao công nghệ – Mở ước mơ”. Dự án hướng đến thu gom, sửa chữa và tái sử dụng máy tính để trao tặng các trường học còn khó khăn, qua đó hỗ trợ học sinh tiếp cận kỹ năng số, kiến thức an toàn trên Internet và tiếng Anh.

Khánh Như trong chung kết cuộc thi. Ảnh: Miss World Vietnam.

Ảnh: FB Khánh Như.

Ảnh: FB Khánh Như.

Trước Miss International 2026, Khánh Như giành giải Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Cô sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt hài hòa, khả năng thuyết trình và giao tiếp tiếng Anh.

Trong chung kết Miss International 2026, Top 10 gồm Indonesia, Moldova, Anh, Cộng hòa Czech, Cộng hòa Dominica, Ấn Độ, Việt Nam, Campuchia, Venezuela và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Top 20 có sự góp mặt của Zambia, Indonesia, Cộng hòa Czech, Mexico, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Nigeria, Anh, Myanmar, Puerto Rico, Cộng hòa Dominica, Tanzania, Moldova, Ấn Độ, Việt Nam, Kenya, Cuba, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Philippines và Venezuela.

Ở hạng mục Top 10 Ambassador of Culture (Đại sứ Văn hóa), 10 đại diện được lựa chọn gồm: Ecuador, Indonesia, Mexico, Moldova, Nigeria, Philippines, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Tanzania và Venezuela. Đại diện Ecuador giành chiến thắng. Đêm chung kết năm nay không tổ chức phần thi áo tắm.

Lê Phương Khánh Như trong bán kết Miss International 2026. Nguồn video: Sen Vàng