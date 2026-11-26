Đêm chung kết Miss International 2026 diễn ra tại Kanadevia Hall, Tokyo, với sự tham gia của hơn 70 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam Lê Phương Khánh Như đã lần lượt vượt qua các vòng thi, góp mặt trong Top 20, Top 10 và Top 5 trước khi được xướng tên ở vị trí Á hậu 4.

Tại phần thi ứng xử dành cho Top 5, Khánh Như nhận được câu hỏi về việc lựa chọn một trong 17 Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) mà cô có thể thực hiện trên cương vị Hoa hậu Quốc tế.

Lê Phương Khánh Như đoạt danh hiệu Á hậu 4 Miss International 2026. Ảnh: FBNV

Tự tin trả lời bằng tiếng Anh, người đẹp Việt Nam lựa chọn Mục tiêu số 4 - Giáo dục có chất lượng. Cô chia sẻ bản thân trưởng thành trong một gia đình có điều kiện kinh tế khiêm tốn, nhưng luôn được bố mẹ tạo điều kiện học tập. Chính trải nghiệm đó đã thôi thúc cô khởi xướng dự án Digital Wings (Đôi cánh số), mang máy tính đến với trẻ em ở các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Theo Khánh Như, những chiếc máy tính có thể là điều bình thường với nhiều người nhưng lại mở ra những cơ hội và chân trời tri thức mới cho trẻ em còn thiếu thốn điều kiện tiếp cận công nghệ. Cô bày tỏ mong muốn tiếp tục sứ mệnh này và hướng tới cả 17 Mục tiêu Phát triển bền vững nếu có cơ hội đảm nhận danh hiệu Miss International.

Kết quả Á hậu 4 được xem là dấu ấn đáng chú ý của Khánh Như, nhất là khi trước đêm chung kết, cô không được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá là ứng viên có khả năng tiến sâu.

Ngôi vị Miss International 2026 thuộc về Elizaveta Kuznetsova đến từ Moldova. Các danh hiệu á hậu lần lượt được trao cho đại diện Anh, Cộng hòa Czech, Indonesia và Việt Nam.

Sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, Lê Phương Khánh Như hiện là sinh viên ngành Du lịch, Đại học Kinh tế TP.HCM. Cô cao 1,69m, từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Người đẹp cũng có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dẫn chương trình song ngữ, từng đăng quang cuộc thi tìm kiếm tài năng MC MicZ 2023 và Én Vàng UEF 2024.

Lê Phương Khánh Như trong phần thi thuyết trình trước khi lọt vào Top 5. Ảnh: FBNV

Với kết quả tại mùa giải năm nay, Khánh Như trở thành người đẹp Việt Nam có thành tích cao thứ ba trong lịch sử tham dự Miss International, sau Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy - người đăng quang năm 2024 và Á hậu 3 Phạm Hồng Thúy Vân năm 2015. Trước đó, Việt Nam còn có các đại diện đạt thành tích đáng chú ý như Tường San (Top 8 năm 2019) và Phương Nhi (Top 15 năm 2023).

Tổ chức lần đầu năm 1960, Miss International là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời trên thế giới, hướng đến thông điệp thúc đẩy hòa bình, tình hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia. Cuộc thi không chỉ đề cao nhan sắc mà còn chú trọng trí tuệ, khả năng giao tiếp, tinh thần nhân ái và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng của các thí sinh.