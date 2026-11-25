Á hậu Lê Phương Khánh Như đoạt á hậu 4 cuộc thi Miss International 2026 - Hoa hậu Quốc tế 2026 diễn ra tối 25/11 tại Tokyo, Nhật Bản với sự tham gia của 73 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong phần thuyết trình, Lê Phương Khánh Như cho rằng khi bàn về phát triển bền vững, người ta thường nghĩ đến tương lai để lại cho thế hệ sau, trong khi điều cần quan tâm không kém là những cơ hội trao cho các em hôm nay.

Lê Phương Khánh Như của Việt Nam.

Từ dự án Digital Wings (Đôi cánh số), nhằm thu hẹp khoảng cách số qua giáo dục và công nghệ, cô nhận ra một chiếc máy tính vốn bình thường với nhiều người lại có thể mở ra tương lai mới cho một đứa trẻ. Theo Á hậu, thước đo của phát triển bền vững không chỉ là nhân loại đi được bao xa mà còn là bao nhiêu người được cùng đồng hành trên chặng đường ấy.

Nhắc đến công việc MC song ngữ, cô bày tỏ giọng nói của mình không chỉ để dẫn dắt sự kiện mà còn để lên tiếng, biến nhận thức thành hành động và lòng trắc ẩn thành việc làm thiết thực. Khép lại phần thi, Khánh Như cảm ơn tổ chức Miss International vì đã trao cho cô cơ hội này. Cô thừa nhận không thể ngay lập tức đạt được cả 17 mục tiêu phát triển bền vững nhưng mỗi hành động cá nhân có thể góp phần tạo nên giải pháp toàn cầu.

Việc Lê Phương Khánh Như đoạt Á hậu 4 Hoa hậu Quốc tế 2026 có ý nghĩa với nhan sắc Việt bởi ở mùa trước, hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy không có tên trong top 20 dù từng vào top 2 phần thi trang phục dân tộc.

Chủ nhân ngôi vị Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2026 thuộc về Elizaveta Cuznetova (Moldova).

Đêm chung kết Miss International 2026 bỏ phần thi áo tắm. Chủ nhân ngôi vị Miss International 2026 - Hoa hậu Quốc tế 2026 thuộc về Elizaveta Cuznetova (Moldova) năm nay 26 tuổi, cao 1,72 m, là nghệ sĩ, họa sĩ và người mẫu. Cô từng đăng quang Miss Moldova 2019, đại diện Moldova tại Miss World 2019 (Top 40), Miss Earth 2025 (Top 25). Elizaveta có thể giao tiếp bằng tiếng Romania, Nga, Anh và Pháp.

Khánh Như trong phần thi trang phục dạ hội:

Bốn vị trí á hậu lần lượt thuộc về Brittany Feeney (Anh), Laura Glozarová (Czech Republic), Victoria Kosasie (Indonesia) và Lê Phương Khánh Như (Việt Nam). Thành tích Á hậu 4 giúp Khánh Như ghi dấu ấn tại đấu trường sắc đẹp quốc tế năm nay.

Khánh Như tại Miss International 2026. Ảnh: Miss World Vietnam

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, là sinh viên ngành Du lịch, Đại học Kinh tế TPHCM. Cô cao 1,69m, số đo 3 vòng 85-59-95cm. Tại Miss World Vietnam 2025, cô giành ngôi Á hậu 1, thắng phần thi Người đẹp bản lĩnh để được đặc cách vào top 20 và lọt top 10 Người đẹp tài năng. Trước đó, cô từng là quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng MC MicZ 2023, Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023 và đăng quang Én Vàng UEF 2024.