Lê Phương hạnh phúc gặp lại người thương dịp giỗ Tổ sân khấu

Lê Phương là nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều vai diễn trong các bộ phim như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Thương Con Cá Rô Đồng hay Bóng Ma Hạnh Phúc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn duy trì sức hút nhờ lối diễn xuất tự nhiên cùng hình ảnh ngày càng trẻ trung, viên mãn.

Mới đây, Lê Phương chia sẻ loạt khoảnh khắc trở về sân khấu từng gắn bó nhân dịp giỗ Tổ sân khấu. Nữ diễn viên thành tâm dâng hương, đồng thời có dịp hội ngộ nhiều đồng nghiệp và người thân quen sau thời gian hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Lê Phương đến dâng hương tại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ nhân dịp giỗ Tổ sân khấu.

Trên trang cá nhân, Lê Phương xúc động viết: "Về lại Sân khấu nhỏ, nơi mà 'Những kẻ độc thân' trưởng thành! 16 năm như cái chớp mắt...". Chia sẻ của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Với cô, sân khấu này không chỉ là một địa điểm biểu diễn mà còn lưu giữ nhiều dấu mốc đáng nhớ trong hành trình làm nghề.

Đặc biệt, khi chia sẻ hình ảnh bên đồng nghiệp thân thiết, Lê Phương bồi hồi, xen lẫn hạnh phúc khi bày tỏ: "Gặp lại người thương".

Lê Phương bồi hồi, xen lẫn hạnh phúc khi gặp lại người thương là những đồng nghiệp thân thiết.

Trong dịp giỗ Tổ sân khấu năm nay, Lê Phương dành thời gian đến nhiều địa điểm để dâng hương, trong đó có Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, đền thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh, Kịch đoàn Thành Lộc, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ... Mỗi nơi đi qua đều gợi cho nữ diễn viên những kỷ niệm khác nhau về quãng thời gian theo đuổi nghệ thuật.

Đáng chú ý, trong những hình ảnh được chia sẻ, Lê Phương giữ phong thái gần gũi, vui vẻ khi hội ngộ nhiều đồng nghiệp. Nữ diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen về diện mạo trẻ trung. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn giữ được vẻ rạng rỡ và năng lượng tích cực mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Bên dưới bài đăng, khán giả dành nhiều lời chúc và bày tỏ sự thích thú khi thấy Lê Phương trở lại nơi từng gắn bó. Không ít người nhận xét nữ diễn viên ngày càng trẻ đẹp, đồng thời dành sự ngưỡng mộ cho những mối quan hệ đồng nghiệp được cô duy trì qua nhiều năm. Khoảnh khắc Lê Phương vui vẻ trò chuyện, hội ngộ những người quen cũ cũng khiến nhiều khán giả cảm nhận được sự gắn bó của cô với sân khấu.

Lê Phương hội ngộ nhiều đồng nghiệp trong dịp giỗ Tổ sân khấu.

Hiện tại, Lê Phương vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và dành thời gian chăm sóc tổ ấm. Nữ diễn viên từng trải qua những giai đoạn thăng trầm trong chuyện tình cảm, trước khi tìm được sự bình yên bên ông xã Trung Kiên. Cả hai kết hôn năm 2017 và có một con chung. Lê Phương cũng có con trai riêng từ cuộc hôn nhân trước.

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Bên cạnh công việc diễn xuất, cô dành nhiều sự quan tâm cho các con và thường đồng hành cùng gia đình trong những hoạt động thường nhật. Hình ảnh một Lê Phương giản dị phía sau màn ảnh nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Lê Phương hạnh phúc bên ông xã Trung Kiên.

Trong công việc, Lê Phương vẫn tham gia các dự án phim ảnh, sân khấu và xuất hiện tại những chương trình phù hợp. Nữ diễn viên duy trì phong cách làm việc nghiêm túc, đồng thời giữ mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng nghiệp trong nghề.

Sau 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Lê Phương vẫn dành tình cảm đặc biệt cho sân khấu. Việc cô trở về những nơi từng gắn bó trong dịp giỗ Tổ không chỉ là khoảnh khắc hội ngộ mà còn cho thấy sự trân trọng của nữ diễn viên đối với chặng đường đã qua.