Mới đây, Lương Thế Thành đăng tải bài viết với lời nhắn: "Hy vọng mọi người vẫn luôn luôn yêu thương những vai diễn của Lương Thế Thành". Bên dưới bài đăng, Lê Phương để lại bình luận: "Chúc mừng Cậu năm nay combo Hạnh Phúc!". Lời chúc thân mật nhanh chóng thu hút sự chú ý, gợi nhắc mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó giữa hai nghệ sĩ.

Lê Phương và Lương Thế Thành đều là những gương mặt quen thuộc của màn ảnh truyền hình phía Nam. Năm 2016, cả hai từng đóng chung trong Trận Đồ Bát Quái, trong đó Lê Phương đảm nhận vai mẹ của nhân vật do Lương Thế Thành thủ diễn. Sau 10 năm, họ tái hợp trong Bóng Ma Hạnh Phúc (2026) với vai vợ chồng Thanh Mai và Hoàng Dũng. Sự chuyển đổi từ quan hệ mẹ con sang vợ chồng tạo nên điểm nhấn thú vị cho lần kết hợp này.

Lê Phương và Lương Thế Thành tái hợp sau 10 năm trong Bóng Ma Hạnh Phúc.

Ngoài phim truyền hình, cả hai còn tiếp tục đồng hành trên sân khấu với vở Giáng Hương: Sân Khấu Về Khuya. Trong tác phẩm, họ hóa thân thành cặp vợ chồng nghệ sĩ có cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm với nhiều biến cố.

Ngoài đời, Lê Phương có cuộc sống ổn định bên ca sĩ Phạm Trung Kiên. Sau cuộc hôn nhân với diễn viên Quách Ngọc Ngoan, cô kết hôn với Trung Kiên vào năm 2017. Nữ diễn viên hiện có hai con, gồm con trai Cà Pháo và con gái Bông. Bên cạnh công việc nghệ thuật, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc bình dị bên gia đình.

Trong khi đó, Lương Thế Thành kết hôn với diễn viên Thúy Diễm năm 2016. Cặp đôi có một con trai và được khán giả quan tâm bởi cuộc sống hôn nhân gắn bó. Về sự nghiệp, nam diễn viên vẫn hoạt động tích cực ở cả lĩnh vực truyền hình lẫn sân khấu, đồng thời thử sức với những nhân vật có chiều sâu tâm lý.

Lê Phương và Lương Thế Thành thân thiết sau nhiều lần hợp tác.

Sau nhiều năm làm nghề, Lê Phương và Lương Thế Thành vẫn duy trì được sức hút riêng. Những lần hợp tác ăn ý cùng cuộc sống gia đình ổn định giúp cả hai nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Lời chúc mới đây của Lê Phương cũng là một tương tác đáng yêu, cho thấy sự thân thiết giữa hai đồng nghiệp sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật.