Lê Phong Group ghi dấu năng lực qua các dự án bàn giao đúng cam kết

The Emerald 68: Dấu ấn từ năng lực triển khai thực tế

Tại lễ bàn giao căn hộ The Emerald 68, chất lượng công trình được thể hiện qua các hạng mục kỹ thuật, không gian kiến trúc và tiêu chuẩn hoàn thiện. Dự án là kết quả phối hợp giữa Lê Phong Group cùng các đối tác có kinh nghiệm và nhiều đơn vị chuyên môn khác.

Sự đồng hành của các bên góp phần đảm bảo tính thống nhất giữa ý tưởng thiết kế, giải pháp kỹ thuật và quá trình thi công.

Khi công trình hoàn thiện, những yêu cầu đặt ra từ giai đoạn quy hoạch, thiết kế được hiện thực hóa qua diện mạo và chất lượng sản phẩm bàn giao.

Tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 13, The Emerald 68 gây chú ý với ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, lấy cảm hứng từ những đường cắt đa diện của viên ngọc lục bảo, ý tưởng được thể hiện xuyên suốt trong cách tổ chức hình khối và thiết kế mặt đứng, với những đường nét thanh thoát, hệ ban công mở cùng các mảng khối được xử lý tinh tế.

Khi kết hợp với hệ thống chiếu sáng nghệ thuật (Facade Lighting), các đường nét kiến trúc càng trở nên nổi bật, tạo diện mạo rực rỡ cho công trình tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM.

Không chỉ tạo dấu ấn từ bên ngoài, thiết kế còn khai thác lợi thế cảnh quan tự nhiên khi khoảng 70% căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng sông, mở ra không gian sống thoáng đãng và giàu kết nối với thiên nhiên.

Vẻ đẹp lung linh của The Emerald 68 với ngôn ngữ kiến trúc hiện đại và hệ thống chiếu sáng Facade Lighting nổi bật về đêm

Trong quá trình triển khai dự án, Ban Tổng Giám đốc Lê Phong Group cùng tổng thầu xây dựng thường xuyên theo dõi tiến độ và chất lượng thi công tại công trường.

Ngay từ đầu, công ty đã đặt ra những yêu cầu chặt chẽ đối với các đơn vị đối tác trong từng khâu tư vấn, thiết kế và thi công, từ lựa chọn vật liệu, tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật đến chất lượng hoàn thiện. Các yêu cầu này cũng là cơ sở để đối chiếu phương án thiết kế và tiêu chuẩn đề ra với chất lượng thực tế trước khi bàn giao, bảo đảm sản phẩm đáp ứng cam kết với khách hàng.

Sự chỉn chu của đội ngũ phát triển dự án còn thể hiện ở việc tính toán chi tiết công năng sử dụng thực tế trước khi bàn giao.

Bên cạnh đó, hệ thống tiện ích nội khu gồm sảnh đón sang trọng, hồ bơi tràn viền, công viên cảnh quan và khu vui chơi ngoài trời, rạp chiếu phim mini, cầu Ánh Dương, cầu Ánh Sao trên cao,… được hoàn thiện đồng bộ, thể hiện sự đầu tư tâm huyết của chủ đầu tư trong việc chăm chút không gian sống, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, thư giãn và kết nối cộng đồng.

Không gian sảnh đón sang trọng, được thiết kế chỉn chu tại The Emerald 68.

Sự đón nhận tích cực từ cư dân là một trong những động lực quan trọng đối với Lê Phong Group trong quá trình phát triển dự án.

Chia sẻ về trải nghiệm thực tế, anh Khánh, cư dân The Emerald 68 cho biết, “Ngay từ khi lựa chọn The Emerald 68, tôi đã tin tưởng vào uy tín của chủ đầu tư Lê Phong Group. Khi nhận căn hộ, tôi rất hài lòng vì sản phẩm thực tế được bàn giao rất chỉn chu, các hạng mục hoàn thiện đẹp và đúng với kỳ vọng”.

Những căn hộ hoàn thiện và bàn giao đúng cam kết là minh chứng cho năng lực triển khai thực tế của Lê Phong Group.

Nối dài uy tín từ những dự án đã đi vào vận hành

Việc bàn giao The Emerald 68 tiếp nối quá trình triển khai các dự án bất động sản của Lê Phong Group trong những năm qua. Trước đó, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành nhiều dự án nhà ở thấp tầng và căn hộ cao tầng, tiêu biểu như The Emerald Golf View và nhà ở xã hội New Lavida.

Theo doanh nghiệp, các dự án này đã hoàn tất bàn giao theo kế hoạch, từng bước hình thành cộng đồng cư dân ổn định. Đáng chú ý, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (sổ hồng) được triển khai theo quy định, với thời gian hoàn tất khoảng 3-6 tháng sau bàn giao nhà.

Những kết quả này góp phần phản ánh năng lực triển khai dự án và trách nhiệm thực hiện cam kết của chủ đầu tư trong các giai đoạn từ xây dựng, bàn giao đến hoàn thiện thủ tục pháp lý cho cư dân.

Với Lê Phong Group, năng lực thực thi và tinh thần nhất quán trong việc giữ vững cam kết là nền tảng xuyên suốt chiến lược phát triển. Mỗi công trình hoàn thành, mỗi sản phẩm được bàn giao và đưa vào vận hành đều góp phần tạo dựng niềm tin với khách hàng, đồng thời bổ sung nguồn cung nhà ở và thúc đẩy hình thành các cộng đồng dân cư ổn định.

Trên nền tảng đó, doanh nghiệp hướng đến phát triển các sản phẩm bất động sản chú trọng chất lượng, giá trị sử dụng lâu dài, đóng góp vào diện mạo đô thị và quá trình phát triển của khu vực Đông Bắc TP.HCM.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Phong)