Lê Phát ghi bàn và cách cầu thủ 19 tuổi trấn an mẹ trước những bình luận tiêu cực

“Người ta nói gì kệ” - cầu thủ trẻ Nguyễn Lê Phát trấn an mẹ

Sau trận hòa U23 Kuwait ở ngày ra quân tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20, tiền đạo Nguyễn Lê Phát (19 tuổi) là một trong những cầu thủ để lại nhiều tiếc nuối. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Ninh Bình có những cơ hội đáng chú ý nhưng không thể ghi bàn, trong đó có những pha dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc và xà ngang. U23 Việt Nam cuối cùng chỉ có được 1 điểm với kết quả hòa 1-1.

Những pha bỏ lỡ ấy khiến Lê Phát nhận về không ít bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, qua cuộc trò chuyện với mẹ trước trận gặp Philippines, có thể thấy cầu thủ trẻ không quá để tâm đến những lời nhận xét này.

Cô Lê Linh (mẹ Lê Phát).

“Người ta nói gì kệ. Con cũng đọc mà. Nhưng mà con đọc xong con chỉ cười. Chả sao cả má ơi” - Lê Phát nhắn nhủ tới mẹ trước trận đấu quan trọng.

Cầu thủ trẻ 19 tuổi còn chủ động trấn an mẹ, người dường như cũng lo lắng trước những bình luận trái chiều về con trai. Cô Lê Linh - mẹ của Lê Phát cho biết, cô không để người thân lên tiếng trước những lời bàn luận trên mạng.

Trong khi đó, Lê Phát giữ thái độ khá thoải mái và hướng sự tập trung vào trận đấu phía trước. Khi mẹ nhắc Lê Phát nghỉ ngơi để giữ sức, tiền đạo trẻ đáp lại bằng một lời hứa: “Mai thắng chắc má ơi. Mai con vào con ghi bàn cho má xem”.

Lê Phát ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam. (Ảnh: Nam Trung)

Lời hứa với mẹ thành hiện thực

Và Lê Phát đã làm đúng như những gì cậu bạn đã hứa.

Trước U23 Philippines, tiền đạo 19 tuổi được trao cơ hội và có mặt trong thời điểm U23 Việt Nam cần duy trì lợi thế. Sau nhiều nỗ lực, Lê Phát đã ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà vào phút thứ 87 của trận đấu, góp phần ấn định chiến thắng 2-0.

Bàn thắng ấy càng đáng chú ý khi đặt cạnh trận đấu trước đó. Từ một cầu thủ tiếc nuối vì những cơ hội không thể chuyển hóa thành bàn thắng, Lê Phát đã nhanh chóng có cơ hội sửa sai ở trận đấu tiếp theo.

Tin nhắn của Lê Phát và mẹ trước trận gặp U23 Philippines.

Ở tuổi 19, Lê Phát chắc chắn vẫn còn nhiều điều phải học hỏi và hoàn thiện. Những lời bình luận trên mạng xã hội có thể đến sau mỗi trận đấu, nhưng cầu thủ trẻ dường như đã chọn cách đối diện khá đơn giản: đọc, cười, rồi tiếp tục tập trung vào công việc của mình.

Và lần này, câu trả lời của Lê Phát đơn giản là một bàn thắng.