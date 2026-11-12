Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026

Dự lễ phát động có đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh và công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên...

Quang cảnh lễ phát động.

Đại biểu dự lễ phát động.

Tại lễ phát động đã thông qua báo cáo tình hình, kết quả và những vấn đề đặt ra về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh, gắn với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội". Trong giai đoạn 2021-2025, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã sản xuất và phát sóng trên 1.600 tin, bài, phóng sự, chuyên mục, chương trình về bình đẳng giới; Báo Lai Châu đăng tải gần 1.000 tác phẩm, tin, bài, ảnh và video tuyên truyền. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 3.310 buổi nói chuyện chuyên đề, 1.379 cuộc thi, phát hành hơn 30.000 tờ rơi, tờ gấp và tổ chức 336 đợt tuyên truyền lưu động.

Lãnh đạo Sở Nội vụ thông qua báo cáo tình hình, kết quả và những vấn đề đặt ra về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2021-2024, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp hỗ trợ thành lập 11 hợp tác xã và 11 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, đồng thời hỗ trợ 28 mô hình sinh kế với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Giai đoạn 2021-2025, thông qua Dự án 8, tỉnh đã thành lập 471 tổ truyền thông cộng đồng và 85 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, củng cố 77 địa chỉ tin cậy cộng đồng và tổ chức 140 cuộc đối thoại chính sách.

Năm 2027, tỉnh đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, đổi mới truyền thông về cơ hội bình đẳng trong lao động, việc làm và sản xuất; lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm…

Đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Quán triệt chủ trương của Đảng, nhà nước, những năm qua, tỉnh Lai Châu luôn quan tâm triển khai chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ngày càng nâng cao; phụ nữ các dân tộc được tạo điều kiện học tập, khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, tại một số địa bàn vùng cao, định kiến giới, hủ tục lạc hậu vẫn còn tiềm ẩn; phụ nữ và trẻ em gái vẫn đứng trước nguy cơ bị tổn thương, bạo lực gia đình. Thực trạng này đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải tiếp tục hành động quyết liệt và đồng bộ hơn nữa.

Để Tháng hành động được triển khai thiết thực, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện những nhiệm vụ: Xác định rõ trách nhiệm và lựa chọn công việc cụ thể để thực hiện chủ đề năm nay, người đứng đầu cần quan tâm chỉ đạo, phân công đầu mối và kiểm tra kết quả. Mỗi đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, điều kiện thực tế để lựa chọn hoạt động có đối tượng thụ hưởng, có nội dung và kết quả rõ ràng; sử dụng hiệu quả nguồn lực đã được giao, tránh hình thức, dàn trải. Gắn hỗ trợ phụ nữ với nhu cầu việc làm và phát triển sản xuất, phối hợp rà soát nhu cầu học nghề, nâng cao kỹ năng và kết nối việc làm. Hỗ trợ người dân tiếp cận các chương trình, chính sách đúng đối tượng; bảo đảm cơ hội bình đẳng và môi trường làm việc an toàn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu hưởng ứng lễ phát động.

Sau lễ phát động, đã tiến hành diễu hành tại các tuyến đường trung tâm của phường Tân Phong, Đoàn Kết.

Các lực lượng diễu hành tại các tuyến đường trung tâm của phường Tân Phong.