Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Các đại biểu dự Lễ phát động.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ phát động. Cùng dự có các đồng chí: Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới (Bộ Nội vụ); lãnh đạo các sở ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và phường Tam Điệp.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức nêu rõ, bình đẳng giới vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển bền vững. Việc bảo đảm bình đẳng giới trong lao động, sản xuất góp phần phát huy hiệu quả nguồn nhân lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội. Thực tiễn cho thấy, khi được bảo đảm cơ hội bình đẳng trong tiếp cận việc làm và các nguồn lực phát triển, phụ nữ có điều kiện phát huy năng lực, tham gia và thụ hưởng thành quả kinh tế. Điều này góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Ngược lại, định kiến giới, phân biệt đối xử và bất bình đẳng trong việc làm, thu nhập, cơ hội thăng tiến sẽ hạn chế khả năng đóng góp của phụ nữ, gây lãng phí nguồn lực và cản trở tăng trưởng kinh tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đối với Ninh Bình, việc phát huy hiệu quả nguồn nhân lực càng có ý nghĩa quan trọng khi tỉnh đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,31% so với cùng kỳ, xếp thứ 5 cả nước; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 25,01%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,38%. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 28,1 tỷ USD, tăng 50%; du lịch đón hơn 20,9 triệu lượt khách, hoàn thành sớm mục tiêu cả năm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, những kết quả nổi bật đó có sự đóng góp tích cực của các tầng lớp phụ nữ trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Những đóng góp này tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bảo đảm cơ hội bình đẳng cho phụ nữ và nam giới trong tiếp cận việc làm, đào tạo nghề và các nguồn lực sản xuất là yêu cầu thiết thực để phát huy đầy đủ tiềm năng, năng lực và sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy kinh tế của tỉnh tăng trưởng nhanh và bền vững. Nhận thức rõ điều đó, tỉnh Ninh Bình luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự tham gia của toàn xã hội, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người dân về bình đẳng giới từng bước được nâng lên. Các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, đối thoại được quan tâm triển khai; việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao năng lực và tham gia quản lý được chú trọng. Công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình, xâm hại và quấy rối đối với phụ nữ, trẻ em gái từng bước được tăng cường.

Để Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 thực sự tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới. Các sở, ban, ngành và địa phương cần xác định bình đẳng giới là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và trách nhiệm thực thi công vụ. Chủ động rà soát, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới vào chương trình, kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương và tổ chức thực hiện hiệu quả. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.

Thúc đẩy bình đẳng giới trong tiếp cận việc làm, đào tạo nghề và các nguồn lực phát triển kinh tế. Tạo điều kiện để phụ nữ, nhất là phụ nữ ở khu vực nông thôn và phụ nữ thuộc nhóm yếu thế, tiếp cận thông tin thị trường lao động, đào tạo nghề, tín dụng, khoa học, công nghệ và các mô hình phát triển sinh kế. Khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và doanh nghiệp. Chú trọng nâng cao kỹ năng số, năng lực quản trị và khả năng thích ứng của phụ nữ trước những yêu cầu mới của thị trường lao động.

Phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp trong xây dựng môi trường lao động bình đẳng, an toàn, tiến bộ. Các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về lao động và bình đẳng giới; bảo đảm cơ hội bình đẳng trong tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, đào tạo và thăng tiến. Quan tâm thực hiện chính sách đối với lao động nữ, cải thiện điều kiện làm việc và chăm sóc sức khỏe người lao động.

Xóa bỏ định kiến giới, thúc đẩy chia sẻ trách nhiệm trong gia đình và xã hội. Tăng cường tuyên truyền, vận động thay đổi những quan niệm định kiến về vai trò của phụ nữ và nam giới. Khuyến khích nam giới chia sẻ công việc gia đình, chăm sóc con cái, tạo điều kiện để phụ nữ học tập, lao động, phát triển nghề nghiệp và tham gia các hoạt động xã hội. Kiên quyết lên án, ngăn chặn bạo lực, xâm hại, phân biệt đối xử và các tập quán lạc hậu cản trở sự tiến bộ của phụ nữ.

Nâng cao hiệu quả phối hợp và tổ chức thực hiện công tác bình đẳng giới ở cơ sở. Quan tâm bố trí nguồn lực, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tiếp nhận thông tin và hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội tại địa phương. Mỗi phụ nữ cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tự tin nắm bắt cơ hội và khẳng định vai trò của mình.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phát biểu tại Lễ phát động.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Công ty TNHH Giầy Adora Việt Nam và phường Tam Điệp phát biểu hưởng ứng và cam kết tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thúc đẩy hành động của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong thực hiện bình đẳng giới; thể hiện quyết tâm trong xây dựng môi trường lao động, sản xuất bình đẳng, an toàn, tiến bộ, phát huy năng lực và đóng góp tích cực của phụ nữ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các lực lượng tham gia diễu hành hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Ngay sau Lễ phát động, các lực lượng tham gia diễu hành hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.