Lễ phát động Phong trào 'Tuần lễ nói tiếng Anh' tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Các đại biểu và học viên tại Lễ phát động.

Phong trào “Tuần lễ nói tiếng Anh” năm học 2026-2027 là hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, các chương trình, kế hoạch của Chính phủ và Bộ Công an về đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Chương trình cũng là sân chơi bổ ích, ý nghĩa nhằm thúc đẩy phong trào học tập và sử dụng tiếng Anh trong toàn học viện, từng bước tạo môi trường thực hành tiếng Anh tự nhiên, thường xuyên, gắn với sinh hoạt học tập và công tác chuyên môn, hình thành thói quen sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc, học tập và sinh hoạt của cán bộ, giảng viên, học viên; hướng tới mỗi tuần đều là “Tuần lễ nói tiếng Anh” trong toàn học viện.

Thượng tá Phạm Tiến Dũng - Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng nâng cao báo cáo tại Lễ phát động.

Phong trào “Tuần lễ nói tiếng Anh” năm học 2026-2027 với chủ đề “Thành thạo tiếng Anh - Tinh thông nghiệp vụ” được phát động và triển khai đồng bộ từ ngày 10/11 đến ngày 17/11. Sau thời điểm này, phong trào tiếp tục được duy trì thực hiện thường xuyên trong năm học 2026-2027 với các mô hình đã được các đơn vị đăng ký triển khai. Các hoạt động được tổ chức linh hoạt bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tiễn của mỗi đơn vị.

Đối với học viên, trong khuôn khổ chương trình sẽ tổ chức các hoạt động khuyến khích học viên tự học, thực hành, vận dụng tiếng Anh trong học tập, sinh hoạt, rèn luyện, phát triển sự tự tin trong giao tiếp, tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực số; tăng cường các hoạt động gắn với đời sống, sinh hoạt của học viên tại ký túc xá, lớp học, câu lạc bộ, nhóm học tập… theo hướng thiết thực; khuyến khích học viên có năng lực tốt hỗ trợ, đồng hành trong thực hành tiếng Anh.

Các đại biểu tại Lễ phát động.

Đối với cán bộ, giảng viên, sẽ tổ chức các hoạt động khuyến khích cán bộ, giảng viên tự học, sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, sinh hoạt chuyên môn, giảng dạy và nghiên cứu; phát triển năng lực ngoại ngữ gắn với nhiệm vụ chuyên môn, năng lực số và năng lực trí tuệ nhân tạo trong dạy và học tiếng Anh. Đồng thời, chương trình cũng tăng cường các hoạt động gắn với thực tiễn công tác, giảng dạy thông qua tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt chuyên môn bằng tiếng Anh; xây dựng thuật ngữ nghiệp vụ, học liệu, bài giảng song ngữ, khuyến khích đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo hướng coi trọng năng lực vận dụng. Khuyến khích mỗi cán bộ, giảng viên lựa chọn ít nhất một thói quen sử dụng tiếng Anh thiết thực trong công việc để duy trì sau tuần lễ…

Thông qua chương trình, Học viện CSND mong muốn nâng cao mối quan hệ phối hợp, gắn kết giữa học viên, cán bộ, giảng viên trong xây dựng và hình thành kỹ năng giao tiếp, phản xạ tiếng Anh; thúc đẩy phong trào học tập và thực hành tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung tại học viện. Từ đó, duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình tổ chức thực hành nói tiếng Anh tại học viện, sản phẩm và sáng kiến có khả năng áp dụng trong công tác giảng dạy, học tập thường xuyên của cán bộ, giảng viên và học viên.

Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân phát biểu tại Lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND nhấn mạnh: Lễ phát động phong trào “Tuần lễ nói tiếng Anh” tại Học viện CSND năm học 2026-2027 được tổ chức nhằm xác định rõ tầm quan trọng của việc hình thành và duy trì môi trường sử dụng tiếng Anh, là động lực góp phần đổi mới công tác dạy và học bằng tiếng Anh, từng bước thực hiện chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nâng cao năng lực công tác và tự chủ trong bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND trong kỷ nguyên mới.

Ngay sau lễ phát động, Hội thi học tốt Kỹ thuật hình sự bằng tiếng Anh cho sinh viên quốc tế đã được diễn ra.

Để phong trào được triển khai hiệu quả, thực chất, hướng tới việc triển khai hoạt động hưởng ứng không chỉ nằm trong tuần lễ phát động mà mỗi tuần đều phải là “Tuần lễ nói tiếng Anh” trong toàn học viện, Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng đề nghị các đơn trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm triển khai phong trào chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, duy trì thường xuyên các mô hình đã đăng ký trong cả năm học, lồng ghép vào sinh hoạt công tác chuyên môn hàng ngày của đơn vị. Đặc biệt, quá trình triển khai cần tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, gắn kết quả thực hiện với phong trào thi đua, khen thưởng cụ thể, làm động lực thúc đẩy phong trào tại học viện.

Đối với học viên, lãnh đạo Học viện CSND mong muốn các em hãy mạnh dạn nói, đừng ngại sai bởi ngoại ngữ chỉ giỏi lên khi được sử dụng mỗi ngày. Mỗi lần các em chủ động thực hành nói tiếng Anh là một bước tiến trên con đường trở thành người chiến sĩ có năng lực hội nhập, có bản lĩnh làm việc trong môi trường quốc tế, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.