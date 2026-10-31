Lễ phát động phong trào “Mỗi ngày một sáng kiến” và Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”: Những con số ấn tượng

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Lễ phát động phong trào “Mỗi ngày một sáng kiến” và Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” là quy mô và sức lan tỏa của sự kiện. Với 350 đại biểu, khách mời tham dự, 45 cơ quan báo chí, truyền thông đến dự và đưa tin, chương trình đã thu hút sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước đồng thời còn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn và cơ sở đào tạo trong ngành Công Thương.

Đặc biệt, phong trào “Mỗi ngày một sáng kiến” và cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các cục, vụ, viện thuộc Bộ Công Thương; các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp; các công đoàn cơ sở cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên tại các trường học trong toàn Ngành.

Sự tham gia của nhiều thành phần, từ cơ quan hoạch định chính sách, đơn vị nghiên cứu, cơ sở đào tạo đến doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và tổ chức đại diện người lao động, cho thấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành mối quan tâm chung, gắn trực tiếp với yêu cầu nâng cao chất lượng công việc, năng suất lao động và hiệu quả hoạt động của từng đơn vị.

Thông tin từ ban tổ chức, giai đoạn 2021-2025, toàn ngành Công Thương đã ghi nhận hơn 480.000 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp hữu ích. Đây là kết quả của quá trình phát huy trí tuệ, tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh.

Đằng sau con số hàng trăm nghìn sáng kiến là những giá trị kinh tế cụ thể được tạo ra từ các doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã có hơn 2.200 sáng kiến, mang lại giá trị làm lợi khoảng 290 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2025. Tại Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, giai đoạn 2018–2025 ghi nhận hơn 3.750 sáng kiến, với tổng giá trị làm lợi trên 150 tỷ đồng. Riêng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, trong năm 2026 đã có hơn 5.000 sáng kiến, mang lại giá trị làm lợi trên 100 tỷ đồng.

Những kết quả này cho thấy đổi mới sáng tạo không chỉ được thể hiện ở các công trình nghiên cứu lớn, mà còn bắt đầu từ những cải tiến trong quy trình sản xuất, vận hành thiết bị, tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc. Khi được khuyến khích và nhân rộng, mỗi sáng kiến dù nhỏ đều có thể đóng góp vào hiệu quả chung của doanh nghiệp và toàn Ngành.

Phong trào “Mỗi ngày một sáng kiến” hướng tới khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần sáng tạo từ chính công việc hằng ngày. Còn Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”, được triển khai theo Quyết định số 2681/QĐ-BCT ngày 15/10/2026 của Bộ Công Thương, tập trung tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các nhóm giải pháp đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số có giá trị thực tiễn.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nói Phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” nhằm đưa tinh thần đổi mới sáng tạo thành hành động thường xuyên, thiết thực. Cùng với đó, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” là cơ hội để kết nối, chia sẻ các mô hình hay, giải pháp hiệu quả ở cấp đơn vị, doanh nghiệp, từ đó phát triển và nhân rộng thành giải pháp tổng thể cho toàn Ngành.

Chương trình đã thu hút sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước mà còn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn và cơ sở đào tạo trong ngành Công Thương.

Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành mối quan tâm chung, gắn trực tiếp với yêu cầu nâng cao chất lượng công việc, năng suất lao động và hiệu quả hoạt động của từng đơn vị trong ngành Công Thương.

Các em sinh viên vô cùng háo hức được tham gia Lễ khởi động hai cuộc thi của ngành Công Thương.

Qua Vòng sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn từ 10 - 15 đội tiêu biểu tham gia tập huấn, hoàn thiện giải pháp và lựa chọn 5 đội vào Vòng Chung kết. Hồ sơ được tiếp nhận từ ngày công bố Cuộc thi đến ngày 20/11/2026; Vòng Chung kết và trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026.

Hoạt động giao lưu với robot dẫn đường, Humanoid Robot và tham quan Sảnh thông tin tuyên truyền về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo mang đến những trải nghiệm công nghệ trực quan, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong ngành Công Thương.