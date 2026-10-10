Lễ phát động 'Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên năm 2026'
Hãy cùng hưởng ứng Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng thực hiện. Bạn đã chọn cho mình môn thể thao nào để rèn luyện sức khỏe chưa? Hãy nhấp vào link bên dưới để tham gia đăng ký hưởng ứng cùng cộng đồng nhé:
Địa điểm diễn ra sự kiện: Tỉnh Lâm Đồng
Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/le-phat-dong-moi-nguoi-dan-lua-chon-it-nhat-mot-mon-the-thao-phu-hop-de-tap-luyen-thuong-xuyen-nam-2026-468623.html