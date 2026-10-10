Lễ phát động 'Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên năm 2026'

Vào những ngày nghỉ cuối tuần, Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 12), lại đón những người khách đặc biệt. Đó là vợ, con, cha mẹ của cán bộ, chiến sĩ từ quê nhà lên thăm. Ở đó, những người lính được tạm gác lại những phút giây xa cách, được bên người thân trong căn phòng như chính ngôi nhà của mình. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị gọi đó là "phòng hạnh phúc" quân nhân.