Lễ phát động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động “Ngày hội công dân số - Thanh niên đồng hành cùng người dân sử dụng VNeID, NinhBinh-S và các tiện ích số”.

Tham dự lễ phát động có đồng chí Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu 129 Công an xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết số 57- NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Ninh Bình đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc xây dựng công dân số không chỉ là có tài khoản định danh điện tử, quan trọng hơn là biết sử dụng các dịch vụ, tiện ích số, thực hiện quyền và nghĩa vụ trên môi trường số, đồng thời có kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân và nhận diện rủi ro.

Đại tá Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ phát động.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong chuyển đổi số, Công an tỉnh chủ động phối hợp với Tỉnh đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền cơ sở tổ chức thiết thực các hoạt động hưởng ứng. Việc hướng dẫn phải xuất phát từ yêu cầu thực tế giúp người dân tự thao tác và sử dụng được tiện ích số.

Công an các đơn vị, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên gắn với cải cách hành chính, bảo đảm an ninh trật tự và trách nhiệm phục vụ nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nâng cao kỹ năng số; tận tình hướng dẫn người dân; tăng cường tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ tài khoản, thông tin cá nhân.

Đối với Chatbot hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được ra mắt, cần bảo đảm nội dung chính xác, thường xuyên cập nhật, vận hành an toàn và tiếp nhận phản hồi.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành, địa phương bảo đảm điều kiện để người dân tiếp cận, sử dụng thuận lợi các nền tảng, tiện ích số; cung cấp tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu và hướng dẫn thống nhất về NinhBinh-S; bố trí đầu mối kỹ thuật hỗ trợ lực lượng tại cơ sở, tiếp nhận phản ánh và phối hợp khắc phục bất cập phát sinh trong quá trình sử dụng.

Đề nghị Tỉnh đoàn phối hợp phát huy vai trò xung kích của thanh niên triển khai đến từng cơ sở Đoàn; phân công rõ lực lượng, địa bàn, thời gian và nội dung hỗ trợ. Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng trên địa bàn; phối hợp Công an cấp xã, tổ chức Đoàn và các lực lượng liên quan rà soát nhu cầu của người dân, bố trí địa điểm, thời gian và lực lượng hỗ trợ phù hợp.

Đồng chí Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu hưởng ứng tại Lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Trần Ngọc Nam đề nghị mỗi đoàn viên, thanh niên cần tích cực học tập, cập nhật kỹ năng số, sử dụng hiệu quả VNeID, NinhBinh-S, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trong học tập, công việc và đời sống; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ người dân tại cơ sở.

Các cơ sở Đoàn chủ động phối hợp với lực lượng Công an, phát huy hiệu quả hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện hiện có để hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2; bảo đảm hoạt động thiết thực, hiệu quả và an toàn. Khai thác hiệu quả video hướng dẫn, mã QR và bộ tài liệu số phục vụ tuyên truyền; đồng thời bảo đảm an toàn thông tin, tuyệt đối không thu thập, lưu giữ mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin bảo mật của người dân.

Đối với việc ra mắt Chatbot AI hỗ trợ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công cụ này đã cung cấp thêm kênh tiếp cận thông tin, hỗ trợ người dân tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, giúp kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ đến gần hơn với người dân, nâng cao ý thức chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản trong sinh hoạt và sản xuất.

Thông qua lễ phát động, Công an tỉnh và Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng công dân số; phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong đồng hành cùng người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng hiệu quả các nền tảng số. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng chính quyền số, xã hội số trên địa bàn tỉnh.