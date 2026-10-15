Lễ phát động hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026

Quang cảnh Lễ phát động.

Đại tá Lê Anh Hưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Lễ phát động.

Dự Lễ phát động có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị viễn thông liên quan cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ đến từ Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh...

Đại biểu dự Lễ phát động.

Phát biểu tại Lễ phát động, Đại tá Lê Anh Hưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) là dịp để các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân cùng nâng cao nhận thức, chuyển từ tuyên truyền sang hành động cụ thể, đưa công nghệ số đến gần hơn với từng người dân, từng gia đình và từng cộng đồng dân cư. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong triển khai Đề án 06, thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về căn cước, cư trú, định danh và xác thực điện tử, lực lượng công an xác định phát triển công dân số không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm trực tiếp trong phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Lê Anh Hưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ phát động.

Hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam, chào mừng Tuần lễ hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam (từ ngày 15 đến ngày 22/10/2026), lực lượng công an tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số, công dân số. Tiếp tục rà soát, cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân đủ điều kiện; đồng thời chuyển mạnh trọng tâm từ cấp, kích hoạt sang nâng cao tỷ lệ khai thác, sử dụng thực chất tài khoản định danh điện tử và các tiện ích trên VNeID. Hướng dẫn, hỗ trợ công dân tích hợp các thông tin, giấy tờ theo quy định, trước mắt tập trung 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID. như: Giấy khai sinh, thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản an sinh xã hội, thông tin số thuê bao di động, sổ sức khỏe điện tử. Ngoài ra, còn tích hợp giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xã hội, các văn bằng chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lý lịch tư pháp, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; thông tin thuế...

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh dự Lễ phát động.

Đại diện lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã tích cực hưởng ứng Lễ phát động bằng quyết tâm sẽ hỗ trợ chuyển đổi số tại cộng đồng, tập trung hỗ trợ người dân sử dụng VNeID, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, khai thác các tiện ích số phục vụ nhu cầu thiết yếu…

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tặng điện thoại thông minh cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tại Lễ phát động Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao tặng 19 điện thoại thông minh cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.