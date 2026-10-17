Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2026

Quang cảnh lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Dự tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Công an tỉnh; xã Phong Thổ; cán bộ quản lý và giáo viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã: Phong Thổ, Khổng Lào và Pa Tần; hơn 400 học sinh đến từ các Trường: Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Petrovietnam – Phong Thổ; Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Phong Thổ; Trung học Phổ thông Phong Thổ.

Đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh: Công tác phòng, chống ma túy trong học đường luôn là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ. Các loại ma túy mới, ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống và thuốc lá điện tử đang biến tướng tinh vi, việc trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên là điều hết sức cần thiết.

Lễ phát động năm 2026 hướng tới mục tiêu huy động sự vào cuộc đồng bộ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; nâng cao tinh thần cảnh giác và chủ động phòng ngừa ma túy xâm nhập vào môi trường giáo dục.

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện 5 Sở Giáo dục và Đào tạo và 5 trường đại học, cao đẳng đã cùng ký cam kết thi đua nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

Chương trình cũng đề ra một số giải pháp trọng tâm cho năm 2026 như: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và các hoạt động ngoại khóa tương tác để truyền tải thông điệp phòng, chống ma túy đến học sinh, sinh viên. Phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an địa phương và nhà trường trong việc quản lý, nắm bắt tình hình và kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ ma túy xâm nhập học đường. Nhân rộng các mô hình "Cổng trường an toàn", "Câu lạc bộ học sinh, sinh viên nói không với ma túy" nhằm tạo môi trường rèn luyện lành mạnh, an toàn.

Học sinh tham dự buổi lễ.

Ngay sau lễ phát động, các tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ đồng loạt triển khai các chuỗi hoạt động hưởng ứng, hội thảo chuyên đề và chiến dịch truyền thông cao điểm về phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục.

Thông qua chương trình, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, thầy, cô và học sinh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các nguy cơ liên quan đến ma túy, xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực nói không với ma túy.