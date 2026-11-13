Lễ phát động Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN năm 2026

Phát biểu tại Lễ phát động giải thưởng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên chia sẻ: Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học và khai thác tài nguyên thiếu bền vững đang ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe và cơ hội phát triển của mỗi quốc gia. Giải quyết những thách thức này đòi hỏi sự kết hợp giữa chính sách, công nghệ và thay đổi hành vi. Trong đó, giáo dục môi trường có vai trò quan trọng, giúp mỗi người hiểu trách nhiệm và biết cách hành động từ những việc đơn giản nhất.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Giải thưởng.

Tiếp nối của năm 2025, Giải thưởng năm 2026 mở rộng nội dung với ba chủ đề: “Trường học xanh”; “Trường học giảm thiểu rác thải nhựa”; “Trường học sử dụng nước an toàn, tiết kiệm”. Cách tiếp cận này giúp các trường nhìn nhận đầy đủ hơn những vấn đề môi trường gắn với hoạt động hằng ngày, từ cảnh quan, sử dụng năng lượng đến quản lý chất thải và bảo vệ nguồn nước.

Để Giải thưởng năm 2026 đạt kết quả thiết thực, Thứ trưởng Lê Trọng Yên đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, sở nông nghiệp và môi trường cùng các cơ quan liên quan phối hợp phổ biến thể lệ, tiêu chí, hướng dẫn và khuyến khích các cơ sở giáo dục tham gia. Cần quan tâm các trường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi còn khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và kết nối thông tin. Các trường cần được hướng dẫn kịp thời để thể hiện đúng những việc đã làm, những sáng kiến phù hợp với địa bàn. Đối với các nhà trường đưa mục tiêu bảo vệ môi trường vào kế hoạch hoạt động; phân công người phụ trách; lồng ghép nội dung phù hợp vào giảng dạy, sinh hoạt và hoạt động trải nghiệm. Giáo viên cần khuyến khích học sinh tham gia lựa chọn vấn đề, đề xuất cách giải quyết và theo dõi kết quả. Đồng thời, tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh để duy trì các thói quen tốt cả trong và ngoài nhà trường.

Giải thưởng cần phát huy vai trò cầu nối để các trường học Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với các trường trong khu vực, tiếp cận thực hành tốt và chia sẻ sáng kiến của mình. Qua đó, thế hệ trẻ có thêm cơ hội học hỏi, hợp tác và đóng góp vào nỗ lực phát triển bền vững của ASEAN.

Quang cảnh Lễ phát động Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN.

Tại Lễ phát động, cô Nông Thúy Hòa, Chủ tịch Hội đồng Trường Tiểu học và THCS Tây Hà Nội (WHS) chia sẻ: Ngay từ những ngày đầu xây dựng Trường, chúng tôi đã lựa chọn phát triển mô hình “Trường học Xanh - Hạnh phúc”, nơi học sinh không chỉ được học tập trong một môi trường an toàn, thân thiện, gần gũi với thiên nhiên mà còn được giáo dục tình yêu, sự trân trọng và ý thức trách nhiệm đối với môi trường sống. Năm 2025, Trường Tiểu học và THCS Tây Hà Nội vinh dự được trao giải nhất Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam.

Theo cô Nông Thúy Hòa, trường học xanh không đơn thuần là một ngôi trường có nhiều cây xanh, những khu vườn đẹp hay các công trình thân thiện với môi trường. Điều quan trọng hơn là hình thành được một văn hóa sống xanh, trong đó mỗi thầy cô là một người truyền cảm hứng, mỗi học sinh là một chủ thể hành động và mỗi hoạt động giáo dục đều góp phần vun đắp ý thức bảo vệ thiên nhiên.

Cô Nông Thúy Hòa mong muốn thiên nhiên trở thành một phần của lớp học; khu vườn trở thành không gian trải nghiệm; những vấn đề về môi trường trở thành cơ hội để học sinh quan sát, tìm tòi, sáng tạo và giải quyết bằng chính kiến thức, kỹ năng của mình.

"Chúng tôi tin rằng, muốn có một tương lai xanh, trước hết phải bắt đầu từ giáo dục. Và muốn có những công dân biết yêu thương, bảo vệ thiên nhiên, chúng ta cần gieo những hạt mầm trách nhiệm ngay từ hôm nay", cô Nông Thúy Hòa nói.