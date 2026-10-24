Lễ phát động Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026

40+

39+

38+

37+

36+

35+

34+

33+

32+

31+

30+

29+

28+

27+

26+

25+

24+

23+

22+

21+

20+

19+

18+

17+

16+

15+

14+

13+

12+

11+

10+

9+

8+

7+

6+

5+

4+

3+

2+

1+

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; các cơ quan, ban, ngành có liên quan; các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội; cùng đại diện các cơ quan truyền thông báo chí.

Tiếp nối thành công của mùa thi đầu tiên, Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 được Bộ Công Thương tổ chức nhằm khuyến khích tinh thần chủ động tìm hiểu pháp luật, chia sẻ những cách làm thiết thực và từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng. Năm 2025, Cuộc thi đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia đến từ gần 900 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Tại Lễ phát động, Ban Tổ chức chính thức kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đông đảo người dân trên cả nước tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi, đặc biệt là thanh niên, sinh viên và các đối tượng trẻ. Các thí sinh có thể tham gia Vòng Sơ khảo trực tuyến tại timhieuphapluat.tapchicongthuong.vn, đồng thời thành lập đội thi để tiếp tục tranh tài tại các vòng tiếp theo.

Với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai”, Cuộc thi năm 2026 kỳ vọng tiếp tục thu hút sự hưởng ứng của các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ; qua đó góp phần đưa kiến thức pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến gần hơn với đời sống, khuyến khích những lựa chọn sử dụng năng lượng có trách nhiệm và lan tỏa văn hóa tiết kiệm năng lượng trong toàn xã hội.