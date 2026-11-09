Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”

47+

46+

45+

44+

43+

42+

41+

40+

39+

38+

37+

36+

35+

34+

33+

32+

31+

30+

29+

28+

27+

26+

25+

24+

23+

22+

21+

20+

19+

18+

17+

16+

15+

14+

13+

12+

11+

10+

9+

8+

7+

6+

5+

4+

3+

2+

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Thông điệp “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội” luôn được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tích cực truyền tải, đồng thời cũng là nguyên tắc cốt lõi được khẳng định trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 207-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, nhấn mạnh vai trò tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác này. Nhằm cụ thể hóa Kết luận số 207-KL/TW, Chính phủ đã nhanh chóng ban hành Nghị quyết số 87/NQ-CP với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tạo ra chuyển biến mạnh mẽ, thực chất và lâu dài.

Trên nền tảng đó, Bộ Công Thương đã từng bước thể chế hóa chủ trương bằng việc xây dựng Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030, đồng thời ban hành Chương trình Quốc gia và Chương trình hành động của Bộ để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra trong giai đoạn mới.

Trong những giải pháp trên, một định hướng quan trọng là tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật. Việc tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ cùng đa dạng hóa các hình thức tiếp cận sẽ giúp kiến thức, kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được lan tỏa sâu rộng hơn trong xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số và các giao dịch thương mại trên không gian mạng đang phát triển mạnh mẽ.

Thực tế cho thấy, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện thể chế hay tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, mà điều cốt lõi là phải nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và phát huy vai trò chủ động của chính người tiêu dùng. Để các quy định pháp luật thực sự đi vào đời sống, nội dung truyền thông cần được thể hiện qua những hình thức gần gũi, dễ hiểu và phù hợp với từng nhóm công chúng.

Một quy định pháp luật có thể khó tiếp cận nhưng nó sẽ trở nên sinh động hơn khi được lồng ghép vào các tình huống thực tế. Tương tự, một kỹ năng tự bảo vệ sẽ dễ ghi nhớ hơn khi được thể hiện qua những video ngắn, sản phẩm trực quan hay các câu chuyện chân thực. Khi một thông điệp đúng đắn được truyền tải một cách sáng tạo, sức lan tỏa của nó trong cộng đồng sẽ lớn hơn rất nhiều.

Nhằm hiện thực hóa những định hướng đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã phối hợp với Tạp chí Công Thương tổ chức Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Đây là phương thức truyền thống chính sách cụ thể và thiết thực để đưa pháp luật tiệm cận hơn với đời sống thường nhật.