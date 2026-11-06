Lệ Ninh: Trao tặng Huy hiệu Đảng cho 27 đảng viên

Đại diện lãnh đạo xã Lệ Ninh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên - Ảnh: P.V

Dịp này, Đảng bộ xã Lệ Ninh có 27 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 6 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 13 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; và 2 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức trang trọng, bảo đảm nghiêm túc và đúng quy định. Đây là dịp để Đảng bộ xã ghi nhận quá trình cống hiến của những đảng viên cao tuổi đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; đồng thời, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, từ đó ra sức rèn luyện, phấn đấu, đóng góp sức mình vào sự phát triển của quê hương, đất nước.