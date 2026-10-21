Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông - Thành viên Hội đồng Chứng minh tân viên tịch

Thượng tọa Thích Huệ Khai dâng hương cầu nguyện

Quang lâm hộ niệm có Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài Thành phố, quý Phật tử đồng tham dự.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Huệ Khai đương vi sám chủ cùng chư tôn đức thực hiện nghi thức nhập kim quan, dâng hương cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông cao đăng Phật quốc.

Thực hiện nghi thức sái tịnh kim quan

Trong hòa âm trì tụng Đại bi, Thập chú của toàn thể hội chúng, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông rời liêu phòng đến Giác linh đường nhập kim quan.

Sau lễ nhập kim quan, chư tôn đức Ban Kinh sư cử hành nghi thức cung tiến Giác linh an vị và môn đồ pháp quyến, thân quyến thọ tang Ân sư.

Môn đồ pháp quyến đảnh lễ thọ tang

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, viện chủ chùa Châu Thới đã thu thần viên tịch vào lúc 23 giờ 50 phút ngày 20-10-2026 (nhằm ngày 11-9-Bính Ngọ) tại chùa Châu Thới (P.Đông Hòa, TP.HCM); trụ thế 91 năm, 69 hạ lạp.

Lễ viếng bắt đầu lúc 13 giờ ngày 21-10-2026 (nhằm ngày 12-9-Bính Ngọ).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 24-10-2026 (nhằm ngày 15-9-Bính Ngọ), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà-tỳ tại Đài hỏa táng Phước Lạc Viên (P.Tân Đông Hiệp, TP.HCM).

Linh cốt Trưởng lão Hòa thượng được nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Châu Thới.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Môn đồ pháp quyến dâng phạn thực cúng dường Giác linh Ân sư

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông được tôn trí tại chùa Châu Thới