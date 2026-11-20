Chư tôn đức tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Minh Giác

Chứng minh và hộ niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, đại diện hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài Thành phố, quý tu nữ cùng đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Sái tịnh nhục thân Hòa thượng tân viên tịch

Tại phương trượng, trong không khí trầm mặc và thành kính, chư tôn đức cử hành khóa lễ tụng kinh cầu nguyện theo truyền thống của hai hệ phái Nam truyền và Bắc truyền.

Trong âm vang của tiếng niệm Phật hòa cùng tiếng chuông trống Bát-nhã, môn đồ pháp quyến đã thành kính cung thỉnh nhục thân cố Hòa thượng rời liêu phòng đến Giác linh đường để nhập kim quan theo nghi thức thiền môn.

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh nhục thân Hòa thượng nhập kim quan

Nơi Giác linh đường, chư tôn đức đối trước kim quan dâng hương tưởng niệm, đồng thanh trì tụng Đại bi, Thập chú, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Sau nghi thức nhập kim quan, chư tôn đức hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh cùng môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ thọ tang Ân sư, bày tỏ niềm kính tiếc vô hạn đối với bậc giáo phẩm khả kính suốt đời phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Khóa lễ cầu nguyện tại Giác linh đường

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Minh Giác đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 19-11-2026 (nhằm ngày 11-10-Bính Ngọ) tại chùa Pháp Quang (P.Bình Lợi Trung, TP.HCM); trụ thế 75 năm, 49 hạ lạp.

Sinh thời, cố Hòa thượng đảm nhiệm nhiều trọng trách của Giáo hội và xã hội: Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự; nguyên Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh (cũ); nguyên Chánh Đại diện Phật giáo Q.Bình Thạnh (cũ); nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQVN Q.Bình Thạnh (cũ); trụ trì chùa Pháp Quang (P.Bình Lợi Trung, TP.HCM).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tâm cùng chư tôn đức hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh tưởng niệm

Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Pháp Quang (số 482/10/28 Nơ Trang Long, P.Bình Lợi Trung, TP.HCM). Lễ viếng chính thức bắt đầu từ lúc 15 giờ ngày 20-11-2026 (12-10-Bính Ngọ).

Lễ truy niệm sẽ được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 24-11-2026 (16-10-Bính Ngọ), sau đó phụng tống kim quan cố Hòa thượng đến Đài hỏa táng Hoa viên Sala Garden (xã Phước Thái, TP.Đồng Nai) làm lễ trà-tỳ. Linh cốt của ngài sẽ được cung thỉnh nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Pháp Quang.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Môn đồ pháp quyến thọ tang bậc Ân sư