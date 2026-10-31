Lễ mừng nhà rông mới của người Jrai dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya

Theo phong tục truyền thống, lễ mừng nhà rông mới là nghi lễ quan trọng, thể hiện đời sống tín ngưỡng và bản sắc văn hóa của người Jrai. Nhà rông không chỉ là công trình kiến trúc mà còn là không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi lưu giữ phong tục, tập quán và gắn kết các thế hệ trong làng.

Nhà rông dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya được làm mới theo truyền thống của người Jrai.

Để tổ chức nghi lễ, người dân chuẩn bị các lễ vật hiến sinh gồm một con trâu, một con dê, một con heo, rượu ghè, cây nêu lớn…. Trong không khí trang nghiêm, già làng thực hiện nghi thức khấn cầu, dâng lễ vật lên các Yang (thần), mong được che chở, phù hộ cho dân làng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vật nuôi sinh sôi, mọi người mạnh khỏe, bình an.

Nghi thức hiến tế, đâm trâu cúng Yang theo hình thức mô phỏng, không thực hiện trực tiếp.

Sau phần lễ, người dân trong làng tái hiện phục dựng, nghi thức nghi thức hiến tế, đâm trâu cúng Yang dưới hình thức mô phỏng, trình diễn, không thực hiện trực tiếp.

Trong tiếng cồng chiêng ngân vang, những chàng trai Jrai tay cầm khiên, gươm thể hiện các điệu múa mạnh mẽ; các cô gái uyển chuyển trong điệu xoang quanh cây nêu và vật hiến tế. Những âm thanh, điệu múa truyền thống tạo nên không gian văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Jrai.

Cồng chiêng ngân vang trong lễ hội.

Lễ mừng nhà rông mới không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn thể hiện khát vọng về cuộc sống bình yên, no đủ của người dân. Việc phục dựng nghi lễ góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời giới thiệu nét đẹp văn hóa của đồng bào Jrai đến du khách.

Thông qua hoạt động này, ngành văn hóa và chính quyền địa phương mong muốn người dân tiếp tục gìn giữ bản sắc dân tộc, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, từng bước nâng cao đời sống.

Lễ mừng nhà rông mới thu hút rất đông du khách đến tham dự.

Phục dựng Lễ mừng nhà rông mới là hoạt động trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 8/11/2026. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch có quy mô quốc gia, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và quảng bá hình ảnh Gia Lai đến với du khách trong nước, quốc tế.