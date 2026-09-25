Lễ Mừng công ngư dân Cần Giờ:Tri ân người bám biển

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Cần Giờ trao tặng giấy khen đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản

Tối 24.9 (nhằm ngày 14.8 Âm lịch), tại sân khấu chính Công viên Cần Thạnh (đường Duyên Hải, xã Cần Giờ, TP.HCM), Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp UBND xã Cần Giờ long trọng tổ chức Lễ Mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2026. Hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành thành phố, các phường, xã; lãnh đạo xã Cần Giờ; người dân và du khách.

Phát biểu báo công Lễ Mừng công, ông Mai Trung Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ nhấn mạnh, từ bao đời nay, biển đã nuôi sống nhiều thế hệ người dân Cần Giờ, hình thành nghề nghiệp, nếp sống và nét văn hóa riêng của vùng đất này. Trong quá trình chuyển mình phát triển, nghề khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản và các dịch vụ gắn với biển vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của bà con.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, trước những khó khăn về thời tiết, môi trường, nguồn lợi và thị trường, bà con vẫn kiên trì bám biển, bám nghề, chủ động thích ứng để duy trì sản xuất.

Tổng sản lượng thủy sản trên địa bàn đạt 8.232 tấn, bằng 73,9% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 1.474 tấn; sản lượng nuôi trồng đạt 6.758 tấn. Những con số ấy là kết quả của sự cần cù, ý chí vượt khó và công sức bền bỉ của bà con ngư dân.

Ông Mai Trung Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ phát biểu báo công. Ảnh: BTC

Cùng với duy trì sản xuất, bà con ngày càng quan tâm đến an toàn khi ra khơi, tu bổ phương tiện, bảo vệ nguồn lợi và chấp hành các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Việc phối hợp quản lý tàu cá, giám sát hành trình VMS và truy xuất nguồn gốc thủy sản góp phần gìn giữ nghề biển lâu dài cho các thế hệ mai sau.

Các sản phẩm OCOP tiêu biểu tại xã Cần Giờ bao gồm các mặt hàng đặc trưng như khô cá dứa một nắng, tôm khô, tôm sú và tôm thẻ (tươi đông lạnh, một nắng), cá đù đạt chuẩn OCOP 3 sao và 4 sao. Việc chú trọng chế biến, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu đang góp phần tăng giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường cho thủy sản Cần Giờ.

Chủ tịch UBND xã Cần Giờ cho biết trong thời gian tới, địa phương tiếp tục định hướng phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường, rừng ngập mặn và nguồn lợi thủy sản. Mục tiêu là nâng cao giá trị sản phẩm, bảo đảm sinh kế bền vững cho bà con, góp phần thực hiện Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh”.

Ông Mai Trung Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ trao tặng giấy khen đến các tập thể, cá nhân có đóng góp trong công tác bảo tồn, tu bổ Lăng Ông Thủy Tướng. Ảnh: BTC

“Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các chính sách hỗ trợ cơ cấu lại hoạt động khai thác, chuyển đổi nghề phù hợp và ứng dụng công nghệ trong quản lý tàu cá. Đồng thời, thúc đẩy nuôi trồng sinh thái, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và kết nối sản phẩm thủy sản với thương mại, dịch vụ, du lịch.

Lễ hội Nghinh Ông là dịp tri ân biển cả, gắn kết cộng đồng và gửi gắm ước nguyện về những chuyến biển bình an. Lãnh đạo xã Cần Giờ tin tưởng rằng bà con sẽ tiếp tục đoàn kết, vươn khơi an toàn, khai thác có trách nhiệm và chung tay xây dựng quê hương Cần Giờ xanh, phát triển bền vững”, ông Mai Trung Hưng chia sẻ.

Dịp này, UBND xã Cần Giờ đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản; đồng thời ghi nhận các cá nhân, đơn vị có đóng góp trong công tác bảo tồn, tu bổ Lăng Ông Thủy Tướng.