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Lễ ký và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Tối 12/11/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko tham dự Lễ ký và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Báo VietnamPlus
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/le-ky-va-chung-kien-trao-cac-van-kien-hop-tac-giua-viet-nam-va-lien-bang-nga-post1147955.vnp