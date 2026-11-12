Lễ ký và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)