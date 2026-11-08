Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than

Tối 7/11, tại Quảng trường 12/11 (phường Cẩm Phả), thành phố Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936 - 2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự buổi lễ.

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, cách đây tròn 90 năm, ngày 12/11/1936, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hàng vạn thợ mỏ đã vùng lên đấu tranh, làm nên thắng lợi của cuộc Tổng bãi công của công nhân Vùng mỏ.

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, suốt 90 năm qua, các thế hệ cán bộ, công nhân và nhân dân Vùng mỏ đã đoàn kết, anh dũng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ thi đua lao động sản xuất, lập nhiều thành tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong dòng chảy lịch sử của Vùng mỏ, Quảng Ninh và ngành Than đã gắn bó máu thịt, cùng nhau tạo dựng nên những giá trị đặc trưng của vùng đất và con người nơi đây.

Những tầng than nằm sâu trong lòng đất đã tạo nên nguồn lực phát triển. Đồng thời ý chí, trí tuệ, mồ hôi và sự hy sinh của các thế hệ thợ mỏ đã góp phần làm nên cốt cách, bản lĩnh và sức sống của Vùng mỏ hôm nay.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Từ nền tảng phát triển dựa nhiều vào khai thác tài nguyên, Quảng Ninh đã kiên trì đổi mới, chuyển dịch mô hình tăng trưởng, phát triển hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian đô thị, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển và công nghiệp chế biến, chế tạo. Trong quá trình chuyển đổi, ngành Than tiếp tục giữ vai trò trụ cột quan trọng, vừa đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng, vừa chăm lo đời sống người lao động, thực hiện an sinh xã hội và góp phần xây dựng cộng đồng. Những nỗ lực đổi mới và phát triển đó đã tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo, vị thế của Quảng Ninh.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,89%; 9 tháng năm 2026 đạt 12,54%, cao nhất cả nước.

Từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố, mở ra một giai đoạn phát triển mới với vị thế, tiềm lực và trách nhiệm cao hơn.

Vị thế mới càng đòi hỏi Quảng Ninh và ngành Than phải nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình, cùng xác định tầm nhìn, mục tiêu và quyết tâm hành động, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của thành phố, của ngành và đất nước.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, 90 năm truyền thống là tài sản tinh thần vô giá, được hun đúc bằng ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, mồ hôi và sự hy sinh của nhiều thế hệ.

Những giá trị ấy sẽ tiếp tục được gìn giữ và bồi đắp bằng trách nhiệm, khát vọng và những thành quả mà thế hệ hôm nay tạo dựng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ghi nhận những thành tích xuất sắc trong lao động, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ công nhân, cán bộ ngành Than, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh.

Đồng thời, khẳng định truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” được hun đúc, trở thành giá trị bền vững của công nhân và nhân dân Vùng mỏ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

“Nơi đây, nhiều cán bộ cách mạng được tôi luyện, trưởng thành qua thực tiễn cuộc sống, lao động và đấu tranh cùng công nhân, cùng nhân dân. Lịch sử ấy khẳng định mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đây là dịp tri ân các thế hệ đi trước, cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang và xác định trách nhiệm tiếp nối truyền thống cha ông trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao khả năng tự chủ của nền kinh tế đặt lên ngành Than những trách nhiệm lớn, đòi hỏi ngành phải chủ động đổi mới, chuẩn bị tốt hơn về con người, công nghệ và quản trị.

Trước hết, ngành cần tập trung xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại và chăm lo tốt hơn cuộc sống người lao động; tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong công nghiệp; bảo đảm điều kiện làm việc an toàn; thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động.

Mỗi công nhân phải có cơ hội học tập, nâng cao tay nghề, tiếp cận công nghệ mới và phát triển năng lực của mình; gắn nâng cao năng suất với tăng thu nhập, quan tâm nhà ở, đời sống văn hóa, điều kiện học tập của con em công nhân.

Nhấn mạnh trách nhiệm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, toàn ngành nâng cao năng lực dự báo, tổ chức sản xuất và cung ứng than ổn định, nhất là cho sản xuất điện; kết hợp hợp lý khai thác trong nước với nhập khẩu và dự trữ.

Đồng thời, chủ động xây dựng phương án ứng phó với biến động thị trường, chuỗi cung ứng, thiên tai và những gián đoạn có thể xảy ra, góp phần bảo đảm hoạt động ổn định của nền kinh tế.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát huy thế mạnh về than, khoáng sản, nghiên cứu đầu tư chế biến sâu và phát triển các loại vật liệu phù hợp. Binh đoàn 19 tiếp tục kết hợp chặt chẽ sản xuất, kinh doanh hiệu quả với thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó, phải đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, chuyển đổi số trong các khâu thăm dò, khai thác, chế biến, vận tải và điều hành. Doanh nghiệp cần liên kết chặt chẽ với các cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu.

Phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và công nhân lành nghề; từng bước nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo, bảo trì những thiết bị phù hợp với điều kiện khai thác của Việt Nam; khuyến khích, khen thưởng xứng đáng những sáng kiến có giá trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo, gắn phát triển ngành Than với bảo vệ môi trường và tương lai Quảng Ninh.

Bảo vệ môi trường cần được thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của mỏ; thực hiện nghiêm việc hoàn nguyên, phục hồi môi trường, giảm phát thải và phát triển kinh tế tuần hoàn…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và thành phố Quảng Ninh phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc về cơ chế, quy hoạch, đầu tư và chính sách đối với người lao động theo thẩm quyền.

Gắn phát triển hạ tầng sản xuất với nhà ở, y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân.

Mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành, kết quả cần đạt.

Các cơ quan được giao nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra tại cơ sở, lắng nghe phản ánh để kịp thời điều chỉnh.

Đảng, Nhà nước tin tưởng vào bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của các thế hệ thợ mỏ.

Phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, xây dựng ngành Than hiện đại, an toàn, hiệu quả.

Xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, góp phần củng cố sức mạnh và khả năng tự chủ của đất nước.