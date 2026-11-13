Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Tôn vinh truyền thống đạo học Việt Nam
Tối 13/11/2026, tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), diễn ra Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám (1076–2026). Sự kiện nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, đạo học và tinh thần trọng dụng hiền tài của dân tộc, đồng thời khẳng định những giá trị trường tồn của di sản giáo dục Việt Nam.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/le-ky-niem-cap-quoc-gia-950-nam-quoc-tu-giam-ton-vinh-truyen-thong-dao-hoc-viet-nam-20261113194133204.htm