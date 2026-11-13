Văn hóa

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Tôn vinh truyền thống đạo học Việt Nam

Tối 13/11/2026, tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), diễn ra Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám (1076–2026). Sự kiện nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, đạo học và tinh thần trọng dụng hiền tài của dân tộc, đồng thời khẳng định những giá trị trường tồn của di sản giáo dục Việt Nam.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
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Chương trình góp phần lan tỏa giá trị di sản giáo dục, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống hiếu học của dân tộc

Chương trình góp phần lan tỏa giá trị di sản giáo dục, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống hiếu học của dân tộc

Khánh Hoà - TTXVN

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/le-ky-niem-cap-quoc-gia-950-nam-quoc-tu-giam-ton-vinh-truyen-thong-dao-hoc-viet-nam-20261113194133204.htm