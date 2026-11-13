Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám – Quốc học Việt Nam
Tối 13/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám – Quốc học Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Trần Đức Thắng, lãnh đạo các sở, ngành của thành phố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/le-ky-niem-cap-quoc-gia-950-nam-quoc-tu-giam-quoc-hoc-viet-nam-24626111322211367.htm