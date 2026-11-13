Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Hậu đường của khu Thái học, nơi đặt tượng Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Hậu đường của khu Thái học, nơi đặt tượng Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Hậu đường của khu Thái học, nơi đặt tượng Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan Vườn bia Tiến sĩ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan Vườn bia Tiến sĩ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá", do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN