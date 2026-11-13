Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan Vườn bia Tiến sỹ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan Vườn bia Tiến sỹ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đến dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)