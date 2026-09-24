Đại sứ Việt Nam tại Ireland Phạm Toàn Thắng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ireland. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland)

Tham dự Lễ kỷ niệm có Hạ nghị sĩ, Quốc vụ khanh Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng hải Ireland Noel Grealish, khách mời danh dự; Phó Chủ tịch Thượng viện Ireland Maria Byrne; Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Ireland Charlie McConalogue; Ủy viên thành phố Dublin Rory Hogan; các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ireland - Việt Nam; đại diện các Bộ, cơ quan chính phủ Ireland.

Sự kiện cũng có sự tham dự của lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lớn của Ireland và quốc tế, đại diện Đoàn Ngoại giao tại Dublin, cùng đông đảo đại diện cộng đồng, các hội, đoàn người Việt Nam tại Ireland.

Việt Nam hướng tới một kỷ nguyên phát triển mới

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ireland Phạm Toàn Thắng bày tỏ vui mừng được chào đón các vị khách quý trong dịp kỷ niệm hai dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Ireland.

Nhắc lại thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam độc lập, Đại sứ nhấn mạnh trong 81 năm qua, Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những bước tiến dài trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Khách mời danh dự, Quốc vụ khanh Noel Grealish phát biểu. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland)

Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá và còn nhiều khó khăn cách đây hơn nửa thế kỷ, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới và bước vào nhóm các nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao. Theo Đại sứ, những thành tựu đó phản ánh sức bền, tinh thần tự cường, sự cởi mở và năng động của Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

Trên nền tảng những thành tựu đã đạt được, Việt Nam đang hướng tới một giai đoạn phát triển mới, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững làm những động lực quan trọng, với mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Đại sứ Phạm Toàn Thắng khẳng định, câu chuyện phát triển của Việt Nam không chỉ được nhìn từ chặng đường đã qua, mà còn từ những mục tiêu Việt Nam đang hướng tới và những đối tác mà Việt Nam mong muốn đồng hành trên chặng đường đó, trong đó có Ireland. Hai nước, dù cách xa về địa lý, có nhiều điểm tương đồng về tinh thần độc lập, tự cường, coi trọng bản sắc dân tộc và khát vọng phát triển.

Đại sứ Phạm Toàn Thắng chụp ảnh cùng Phó Chủ tịch Thượng viện Maria Byrne, Ủy viên thành phố Dublin Rory Hogan và Nhóm nghị sĩ hữu nghị Ireland - Việt Nam. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland)

Từ hữu nghị đến hợp tác ngày càng thực chất

Nhìn lại 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Phạm Toàn Thắng nhấn mạnh Việt Nam và Ireland đã xây dựng mối quan hệ dựa trên sự chân thành, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Hợp tác giữa hai nước không chỉ ngày càng mở rộng mà còn thể hiện tính bổ trợ ngày càng rõ nét, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.

Đại sứ bày tỏ vui mừng khi kể từ khi Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland chính thức đi vào hoạt động, Đại sứ quán đã có cơ hội trực tiếp chứng kiến và đóng góp vào đà phát triển mới của quan hệ song phương.

Các cơ chế hợp tác thường niên giữa hai nước, trong đó có Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao, được triển khai; trao đổi đoàn diễn ra thường xuyên hơn ở nhiều cấp và trên nhiều lĩnh vực. Hai nước cũng đã thành lập các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tương ứng, góp phần tăng cường quan hệ giữa các cơ quan lập pháp và thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Các nghệ sĩ chụp ảnh cùng ông Brian P Farren, Chủ tịch Hội Giao hưởng Dublin. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland)

Hợp tác kinh tế, đầu tư đang xuất hiện thêm những dự án mới có ý nghĩa. Trong lĩnh vực hàng không, daa International của Ireland trở thành đối tác chiến lược và vận hành của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, một trong những dự án hạ tầng hàng không mới quan trọng của Việt Nam. Dự án Khu công nghệ sinh học SilverLake - Biotech Park tại Hà Nội cũng đã được khởi công, mở ra thêm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo Đại sứ, những kết quả này cho thấy quan hệ Việt Nam - Ireland đang từng bước chuyển từ tiềm năng thành những dự án và thành quả hợp tác cụ thể, tạo nền tảng để hai bên mở rộng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.

Đại sứ Phạm Toàn Thắng chụp ảnh cùng đại diện cộng đồng Việt Nam tại Ireland. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland)

Nhiều dư địa để mở rộng hợp tác

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gửi thông điệp ghi hình chúc mừng sự kiện. Thứ trưởng nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm lần thứ 81 Quốc khánh Việt Nam năm 2026 càng thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp Việt Nam và Ireland kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ireland của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 10/2024, tiếp đó là việc khai trương Đại sứ quán Việt Nam tại Dublin, đã đánh dấu những bước phát triển quan trọng, tạo động lực mới cho quan hệ song phương và mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước; bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam - Ireland sẽ tiếp tục vươn lên những tầm cao mới, mang lại những lợi ích thiết thực và đóng góp vào sự phát triển, thịnh vượng của hai đất nước và nhân dân hai nước.

Các đại diện Chính phủ và Quốc hội Ireland bày tỏ vui mừng được tham dự dịp kỷ niệm kép, đồng thời đánh giá cao những thành tựu trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Ireland trong 30 năm qua, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục và nông nghiệp.

Quan hệ hai nước trong ba thập kỷ qua đã được củng cố thông qua nhiều chuyến thăm và trao đổi cấp cao, trong đó có chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ireland Michael D. Higgins (năm 2016) và chuyến thăm Ireland của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (2024).

Quốc vụ khanh Noel Grealish chúc mừng những hoạt đông thành công đầu tiên của Đại sứ quán Việt Nam thường trú tại Dublin; đồng thời nhấn mạnh, dù có khoảng cách địa lý, Việt Nam và Ireland có nhiều điểm gần gũi về lịch sử, văn hóa, truyền thống cũng như con đường phát triển.

Phía Ireland bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm qua và nhận định hai nước có những nét tương đồng trong quá trình chuyển đổi từ những nền kinh tế có nền tảng nông nghiệp sang các nền kinh tế mở, năng động và hội nhập sâu rộng.

Chia sẻ về chuyến thăm Việt Nam năm 2025, Quốc vụ khanh Noel Grealish bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong hợp tác hai nước và cho rằng, Ireland có thể tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có nông nghiệp công nghệ cao và phát triển hệ thống thực phẩm an toàn, bền vững. Việc Việt Nam gần đây mở cửa thị trường cho thịt bò Ireland cũng được đánh giá là một bước tiến tích cực trong hợp tác thương mại nông nghiệp giữa hai nước.

Các nghệ sĩ trình diễn tại sự kiện. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland)

Phía Ireland cho rằng, quan hệ kinh tế song phương còn nhiều tiềm năng phát triển, nhất là khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) tiếp tục được triển khai hiệu quả. Dược phẩm, thực phẩm, điện tử và công nghệ là một số lĩnh vực được đánh giá có nhiều dư địa để hai bên thúc đẩy hợp tác.

Ireland sẽ tiếp tục đóng góp vào việc củng cố và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh, lợi ích chung và tiềm năng bổ trợ lẫn nhau; đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Ireland phát triển ngày càng thực chất và bền vững.

Phó Chủ tịch Thượng viện Maria Byrne và các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ireland - Việt Nam bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa giao lưu giữa các địa phương của hai nước, cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

Tiến sĩ Đinh Hoài Xuân trình diễn cello. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland)

Tăng cường kết nối giữa nhân dân hai nước

Bên cạnh hợp tác giữa Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành và địa phương, quan hệ Việt Nam - Ireland ngày càng được củng cố bởi những kết nối trực tiếp giữa người dân hai nước, đặc biệt thông qua giáo dục, văn hóa, thương mại và giao lưu cộng đồng.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, các đại biểu và khách mời đã được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc sắc, hòa quyện tinh tế giữa âm hưởng nhạc cổ điển châu Âu, Ireland và chiều sâu văn hóa truyền thống Việt Nam. Qua phần thể hiện tài hoa của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, chương trình không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc đối với giới nghệ thuật và bạn bè Ireland, mà còn trở thành cầu nối văn hóa trang trọng, góp phần tôn vinh và lan tỏa các giá trị nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam đến với công chúng sở tại.

Khách mời tham dự triển lãm ảnh kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ireland. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland)

Các đại biểu và khách mời cũng có dịp tham quan triển lãm ảnh kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ireland. Thông qua 30 bức ảnh, triển lãm tái hiện những dấu mốc nổi bật trong quan hệ song phương suốt ba thập kỷ qua, từ các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao đến những thành quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, triển lãm không chỉ nhìn lại chặng đường quan hệ Việt Nam - Ireland đã đi qua mà còn cho thấy sự phát triển ngày càng đa dạng, thực chất của quan hệ hai nước.

Sự kiện cũng là dịp để các doanh nghiệp, trí thức, sinh viên và cộng đồng người Việt Nam tại Ireland gặp gỡ, kết nối với các đối tác và bạn bè Ireland, qua đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau và mở ra những cơ hội hợp tác mới.