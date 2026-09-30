Lễ kỷ niệm 800 năm Vương triều Trần

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Dự Lễ kỷ niệm có lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình; Hội Bảo tồn di sản văn hoá, du lịch tâm linh quốc gia; Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ; Ban Chấp hành họ Trần khu vực Nam Định; đại diện lãnh đạo phường Nam Định cùng đông đảo người dân địa phương.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại những chiến công hiển hách trong lịch sử triều đại nhà Trần, tưởng nhớ công đức của Thái tổ Thái Thượng hoàng Trần Thừa - người có vai trò quan trọng trong buổi đầu gây dựng cơ nghiệp nhà Trần.

Trong không khí linh thiêng, thành kính, các đại biểu đã tưởng niệm, tri ân công lao của các vị Vua Trần, tưởng niệm Ngày hoá Đức Thánh Trần. Với tài năng quân sự kiệt xuất, Anh hùng dân tộc - Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã lãnh đạo quân dân nhà Trần giành thắng lợi trong ba cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông (thế kỷ XIII), góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc, đưa Vương triều Trần trở thành một trong những triều đại hùng mạnh, thịnh trị trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Ban Chấp hành họ Trần khu vực Nam Định tặng hoa chúc mừng nhà thơ, nhà nghiên cứu lịch sử, văn nghệ dân gian Nguyễn Thế Vinh- chủ biên cuốn sách “Đền Vạn Khoảnh thờ Thái tổ Thái Thượng hoàng Trần Thừa”.

Sách “Đền Vạn Khoảnh thờ Thái tổ Thái Thượng hoàng Trần Thừa”.

Tại Lễ kỷ niệm, Ban Tổ chức đã ra mắt cuốn sách “Đền Vạn Khoảnh thờ Thái tổ Thái Thượng hoàng Trần Thừa” do nhà thơ, nhà nghiên cứu lịch sử, văn nghệ dân gian Nguyễn Thế Vinh chủ biên, Nhà xuất bản Lao động ấn hành.

Cuốn sách dày 176 trang, gồm 3 phần: Trần Triều lược sử và khảo tả; Thần tích, thần sắc di tích Đền - Chùa Vạn Khoảnh và công trình tín ngưỡng; Hoạt động của Ban Chấp hành họ Trần khu vực Nam Định.

Thực hiện nghi thức tế lễ tại Lễ kỷ niệm.

Thông qua các tư liệu lịch sử, thần tích, thần sắc, khảo tả về di tích và những tư liệu liên quan đến dòng họ Trần, cuốn sách giới thiệu về Đền Vạn Khoảnh, các nhân vật được thờ phụng cùng các giá trị lịch sử, văn hóa gắn với di tích. Đây là nguồn tư liệu quan trọng giúp người đọc hiểu thêm về Thái tổ Thái Thượng hoàng Trần Thừa, về vùng đất gắn với sự phát tích của nhà Trần và những dấu tích văn hóa còn được lưu giữ tại Đền - Chùa Vạn Khoảnh.