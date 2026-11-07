Đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Trường THPT Tân Trào.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hữu Hoan, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Thị Bích Việt, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; nguyên lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ; cùng toàn thể giáo viên, học sinh của nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Từ giữa năm 1946, Trường Tân Trào được thành lập với tên gọi ban đầu là Trường Trung học Thi Sách. Đến 10-12-1948, trường mang tên Trường Trung học Tân Trào. Trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều gian khó, sự ra đời của một trường trung học ở một tỉnh miền núi không chỉ mở thêm một cánh cửa tri thức cho con em nhân dân mà còn đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh nhà.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Những năm tháng đầu tiên của Trường Tân Trào, Nhà trường phải nhiều lần di chuyển, vừa dạy, vừa học trong điều kiện chiến tranh ác liệt, thầy và trò phải tự tay dựng trường, đào hầm, làm lán. Trong những năm tháng chiến tranh, nhà trường đã có hàng trăm học sinh tình nguyện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc và đã có nhiều người hy sinh trên các chiến trường chiến tranh ác liệt.

Sau chiến tranh, Trường Trung học phổ thông Tân Trào cũng từng bước lớn mạnh, trở thành một trong những cơ sở giáo dục quan trọng hàng đầu của tỉnh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ hình thành, phát triển nhiều trường THPT trên địa bàn. Trường THPT Tân Trào đã từng bước khẳng định vị thế của mình trong ngành giáo dục Tuyên Quang.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc và các đại biểu dự lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Trường THPT Tân Trào.

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Tân Trào đã góp phần đào tạo một nguồn nhân lực lớn cho quê hương và đất nước. Từ mái trường, nhiều học sinh đã trở thành cán bộ lãnh đạo, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, sĩ quan, doanh nhân, văn nghệ sĩ và những người lao động trên nhiều lĩnh vực.

Với những đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục, nhà trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ, cùng nhiều phần thưởng của các cấp, các ngành. Nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia và nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”...

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc gửi lời chúc mừng đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các thế hệ học sinh nhân kỷ niệm 80 năm thành lập trường. Đồng chí nhấn mạnh, hiện nay tỉnh đang đứng trước nhiều thời cơ và vận hội mới để phát triển. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra nhiệm vụ “Đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo hướng hiện đại, thực chất; tạo môi trường thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong các trường học phổ thông; xây dựng mô hình trường học số, thông minh; từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, phong trào “học tập số”, “phổ cập kỹ năng số cho người dân”; phát triển mạnh giáo dục nghề nghiệp gắn nhu cầu thị trường”.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhà trường bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để thực hiện mục tiêu ấy, đòi hỏi ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang nói chung, Trường THPT Tân Trào nói riêng cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa góp phần đưa giáo dục tỉnh nhà phát triển. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống xây dựng tập thể đoàn kết; chăm lo xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể nhà trường vững mạnh.

Đảng bộ nhà trường cần làm tốt vai trò lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường, chú trọng công tác xây dựng Đảng; nắm vững tình hình tư tưởng và quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chủ trương của ngành Giáo dục và Đào tạo đến cán bộ, đảng viên, giáo viên và người lao động, gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp thực sự gương mẫu, là tấm gương cho học sinh noi theo gắn với chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới.

Đại biểu thực hiện nghi thức trao cờ truyền thống, tiếp nối các thế hệ Tân Trào.

Nhà trường phải luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển của mình; bên cạnh đó cần chú trọng ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý, quản trị trường học; phát triển phẩm chất, năng lực, kỹ năng số, ngoại ngữ; đẩy mạnh STEM/STEAM, nghiên cứu khoa học của học sinh; tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống văn hóa, trau dồi đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội, tạo thói quen nghiên cứu, vận dụng kiến thức vào cuộc sống cho học sinh.

Mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục phát huy tinh thần tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tất cả vì học sinh thân yêu, vì sự nghiệp "trồng người" cao quý. Phấn đấu xây dựng hình ảnh mỗi thầy giáo, cô giáo “là một tấm gương sáng, là người truyền lửa để thắp sáng ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, sáng tạo của các em học sinh”.

Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân.

Đối với các em học sinh, đồng chí mong rằng sẽ luôn khắc ghi lời dạy của thầy cô, sống có lý tưởng, có ước mơ, biết yêu thương và chia sẻ; hãy học để làm người, học để phụng sự Tổ quốc, quê hương, gia đình và chính bản thân các em. Các em cần chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng số, ngoại ngữ, kỹ năng mềm, khả năng thích ứng cao với mọi tình huống để sẵn sàng hội nhập, trở thành công dân số, công dân toàn cầu…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 cá nhân; Sở Giáo dục và Đào tạo tặng 15 Giấy khen cho các thầy, cô giáo có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển nhà trường.

Đại biểu cắt băng khánh thành bức phù điêu do tập thể lớp 12C3 - K50 trao tặng nhà trường.

Đại biểu tham quan cơ sở vật chất nhà trường.