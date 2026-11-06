Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên

Sáng 6/11, tại Nhà Quốc hội, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946-9/11/2026) đã được tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và và toàn thể các đại biểu Quốc hội khóa XVI dự Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong quá trình tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sớm đề cao vai trò của Hiến pháp, pháp luật. Người viết trong ""Việt Nam yêu cầu ca"": “Bảy xin Hiến pháp ban hành/Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”; Tư tưởng ấy thể hiện yêu cầu bảo đảm quyền độc lập, tự do, dân chủ của Nhân dân bằng Hiến pháp, pháp luật.

Ngày 9/11/1946, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa I thông qua bản Hiến pháp đầu tiên, khẳng định quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Đoàn kết toàn dân, bảo đảm các quyền tự do dân chủ và thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân được xác lập thành những nguyên tắc nền tảng của Nhà nước mới.

Nguồn: VTV